CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Munir Mohamedi'yi gündemine aldı

Marca'nın haberine göre Edinson Cavani, Manchester United'dan Barcelona'ya transfer olmak için anlaşmaya vardı.

Uruguaylı, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero'nun yerine Barça ile sezon sonuna kadar kısa süreli sözleşme imzalayacak.

Kırmızı Şeytanlar, 34 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden kurtulacağı için memnun