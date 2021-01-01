CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Munir Mohamedi'yi gündemine aldı

Galatasaray, Munir Mohamedi'yi gündemine aldı
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başladı. Süper Lig ekibi Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı listesine ekleyen Aslan, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Munir Mohamedi için nabız yokladı.
Bu sezon Hatayspor'da 16 maçta görev alan 32 yaşındaki Faslı kaleci, ağlarında 18 gol gördü.
Edinson Cavani, Barcelona'nın teklifini kabul etti
Marca'nın haberine göre Edinson Cavani, Manchester United'dan Barcelona'ya transfer olmak için anlaşmaya vardı.
Uruguaylı, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero'nun yerine Barça ile sezon sonuna kadar kısa süreli sözleşme imzalayacak.
Kırmızı Şeytanlar, 34 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden kurtulacağı için memnun
Napoli, Mina'nın peşinde
Todofichajes'e göre Napoli, Everton defans oyuncusu Yerry Mina için ocak ayında bir hamle düşünüyor.
Everton Menajeri Rafael Benitez, ocak ayı transfer döneminde kulübe para kazandırmaya niyetli ve Mina, satılacak oyunculardan biri.
Kostas Manolas'ı Olympiakos'a satmayı kabul ettikten sonra yeni bir stoper arayışında olan Napoli, Mina için devrede olan kulüp.