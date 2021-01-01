CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Dortmund'dan Haaland açıklaması

Klopp: Aşısız oyuncu almayacağız
2021-12-19T08:08:22.091Z
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transfer hedeflerini belirlerken oyuncunun aşı durumunu da göz önüne alacaklarını açıkladı.
Merseyside ekibinin mevcut kadrosundaki tüm isimler covid-19'a karşı aşılandı.
Getty Images
Newcastle, Martial'i kiralamak istiyor
2021-12-19T07:47:58.984Z
Sun'ın haberine göre; Juventus'un kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'e Newcastle da talip oldu.
Yarım sezonluk kiralamanın Newcastle'a maliyeti yaklaşık 6 milyon sterlin olacak.
(C)Getty Images
Dortmund'un Haaland inadı
2021-12-19T07:32:26.942Z
Sky'a konuşan Borussia Dortmund futbol direktörü Michael Zorc, Erling Haaland'ı takımda tutmak istediklerini söyledi.
"Haaland'ı bırakmak zorunda değiliz. Ekonomik sebepler bile bizi buna zorlayamaz."