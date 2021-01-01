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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Dortmund'dan Haaland açıklaması

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Haaland
Getty

Klopp: Aşısız oyuncu almayacağız

2021-12-19T08:08:22.091Z

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transfer hedeflerini belirlerken oyuncunun aşı durumunu da göz önüne alacaklarını açıkladı.

Merseyside ekibinin mevcut kadrosundaki tüm isimler covid-19'a karşı aşılandı.

Jürgen Klopp FC Liverpool
Getty Images

Newcastle, Martial'i kiralamak istiyor

2021-12-19T07:47:58.984Z

Sun'ın haberine göre; Juventus'un kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'e Newcastle da talip oldu.

Yarım sezonluk kiralamanın Newcastle'a maliyeti yaklaşık 6 milyon sterlin olacak.

Anthony-Martial
(C)Getty Images

Dortmund'un Haaland inadı

2021-12-19T07:32:26.942Z

Sky'a konuşan Borussia Dortmund futbol direktörü Michael Zorc, Erling Haaland'ı takımda tutmak istediklerini söyledi.

"Haaland'ı bırakmak zorunda değiliz. Ekonomik sebepler bile bizi buna zorlayamaz."