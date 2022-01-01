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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Dortmund, Arda Güler için bastırıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Arda Guler, Fenerbahce
AA

Barcelona ve PSG'nin Jorginho savaşı

2022-04-14T09:29:45.364Z

La Repubblica'nın, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in Jorginhoiçin savaşmaya hazır olduğunu iddia etmesiyle birlikte İtalyan orta saha, Chelsea'den uzaklaşmaya yönelik spekülasyonlar görmeye devam ediyor.

Juventus ve AC Milan'ın da bu yaz Stamford Bridge'den ayrılmaya karar vermesi halinde tecrübeli orta sahayı Serie A'ya geri götürmeye hevesli olduğu söyleniyor.

Jorginho
(C)Getty Images

Galatasaray'dan sol beke Kazımcan Karataş

2022-04-14T06:31:50.606Z

Spor Arena'nın haberine göre; Görevi 30 Nisan'da bitecek olan Başkan Elmas'tan son bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-Kırmızılılar, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş için harekete geçti.

Elmas ve ekibi, potansiyeli yüksek genç oyuncuyla anlaşıp, son kararı yeni yönetime bırakmayı planlıyor.

Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor

2022-04-14T06:29:49.564Z

Sabah'ın haberine göre; Ersin Destanoğlu'nu Lyon ve Ajax'tan sonra İtalyan ekibi Torino da gündemine aldı.

ersin destanoglu besiktas
AA

Beşiktaş'ta Sörloth hazırlıkları 👇

2022-04-14T06:27:00.547Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın "Alexander Sörloth'u kim istemez" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı Norveçli golcü için plan hazırlandı.

Borussia Dortmund, Arda Güler için bastırıyor

2022-04-14T06:23:07.494Z

Takvim'in haberine göre; Borussia Dortmund, Arda Güler için devreye girdi ve Alman ekibi, genç oyuncu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında.

Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.

Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor.

17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Dortmund.

Arda Guler Fenerbahce 2021-22
Getty Images