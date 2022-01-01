Takvim'in haberine göre; Borussia Dortmund, Arda Güler için devreye girdi ve Alman ekibi, genç oyuncu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında.

Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.

Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor.

17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Dortmund.