Barcelona ve PSG'nin Jorginho savaşı
La Repubblica'nın, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in Jorginhoiçin savaşmaya hazır olduğunu iddia etmesiyle birlikte İtalyan orta saha, Chelsea'den uzaklaşmaya yönelik spekülasyonlar görmeye devam ediyor.
Juventus ve AC Milan'ın da bu yaz Stamford Bridge'den ayrılmaya karar vermesi halinde tecrübeli orta sahayı Serie A'ya geri götürmeye hevesli olduğu söyleniyor.
Galatasaray'dan sol beke Kazımcan Karataş
Spor Arena'nın haberine göre; Görevi 30 Nisan'da bitecek olan Başkan Elmas'tan son bir transfer hamlesi geldi.
Sarı-Kırmızılılar, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş için harekete geçti.
Elmas ve ekibi, potansiyeli yüksek genç oyuncuyla anlaşıp, son kararı yeni yönetime bırakmayı planlıyor.
Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor
Sabah'ın haberine göre; Ersin Destanoğlu'nu Lyon ve Ajax'tan sonra İtalyan ekibi Torino da gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Sörloth hazırlıkları 👇
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın "Alexander Sörloth'u kim istemez" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı Norveçli golcü için plan hazırlandı.
20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için min. 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık yapacak olan Beşiktaş, Gedson transferinde olduğu gibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek. pic.twitter.com/XUeSnzwVe4— Sabah Spor (@sabahspor1) April 14, 2022
Borussia Dortmund, Arda Güler için bastırıyor
Takvim'in haberine göre; Borussia Dortmund, Arda Güler için devreye girdi ve Alman ekibi, genç oyuncu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında.
Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.
Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor.
17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Dortmund.