Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Rossi'den transfer açıklaması

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Diego Rossi Fenerbahçe
AA

Diego Rossi'den transfer açıklaması

2022-03-16T05:24:41.726Z

O Dia'da yer alan röportajda Diego Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Basında gördüm. Büyük kulüplerin beni istemesi mutluluk verici, demek ki bazı işleri doğru yapıyorum demektir" açıklamasında bulundu.

Flamengo Futbol Başkan Yardımcısı Marcos Braz da pazartesi günü yaptığı basın toplantısında Diego Rossi iddialarını yalanladı.

Marcos Braz, "Hiçbir şey yok, kesinlikle bir anlaşma yapmadık" dedi.

Olympiakos vs Fenerbahçe Diego Rossi 11252021
AA

Fenerbahçe, Bielsa ile temaslarını sıklaştırdı

2022-03-16T05:20:43.035Z

A Spor; Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Leeds United'dan ayrılan Marcelo Bielsa ile görüşmelerini sıklaştırdığı yazdı.

Hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, şu anda en ciddi aday Arjantinli menajer Bielsa olarak göze çarpıyor.

Marcelo Bielsa Leeds United 2021-22
Getty Images

Başakşehir, Ukraynalı savunmacı Rakitskiy ile anlaştı

2022-03-16T05:14:45.341Z

Fanatik'te yer alan habere gçre; FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de fırsat doğdu.

Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi. Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan İstanbul ekibi, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti.

Turuncu-lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrasında, transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

Yaroslav Rakitskiy Zenit St. Petersburg
Getty Images