CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Rossi'den transfer açıklaması

O Dia'da yer alan röportajda Diego Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Basında gördüm. Büyük kulüplerin beni istemesi mutluluk verici, demek ki bazı işleri doğru yapıyorum demektir" açıklamasında bulundu.



Flamengo Futbol Başkan Yardımcısı Marcos Braz da pazartesi günü yaptığı basın toplantısında Diego Rossi iddialarını yalanladı.

Marcos Braz, "Hiçbir şey yok, kesinlikle bir anlaşma yapmadık" dedi.