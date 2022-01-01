CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa, Fenerbahçe'den garanti istedi

Declan Rice'ın gözü Chelsea'de
DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği Declan Rice, çocukken taraftarı olduğu Chelsea'ye transfer olmakta kararlı.
Ancak Londra ekibinin bu transferi bitirmesi kolay gözükmüyor. Rice'ı kadrosuna katmak isteyen takım, West Ham'ın yetenekli orta saha oyuncusu için belirlediği 100 milyon sterlin'lik bonservisi ödemek zorunda.
Barcelona'ya Chelsea'den iki oyuncu
Sport'un haberine göre; yazın bütçesini forvet transferinde kullanmak isteyen Barcelona, diğer pozisyonlar için kontratı biten isimlere yöneldi.
Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in Barcelona ile şimdiden el sıkıştığı iddia ediliyor.
Yaşı tartışma konusu oldu
İsveç ekibi Mjallby'nin Nasarawa United'tan transfer ettiği Silas Nwankwo'yu görenler oyuncunun 18 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.
Nijerya Ligi'nde 53 maçta 22 gol, 10 asist ile oynayan 2003 doğumlu Nwankwo'nun yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
👋🏻 🇳🇬 #mjällbyaif pic.twitter.com/ghgYl4rfCQ— Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) February 3, 2022
Diego Costa'da kontrat pürüzü
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile görüşen Diego Costa, sarı lacivertli kulüpten 2.5 yıllık sözleşme talep etti.
Fenerbahçe yönetimi ise sakatlık riskini göz önüne alarak bu talebi karşılamaya yanaşmıyor. Fenerbahçe, 33 yaşındaki oyuncuya altı aylık sözleşme + opsiyon önerdi.