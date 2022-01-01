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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa, Fenerbahçe'den garanti istedi

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Diego Costa
Getty Images

Declan Rice'ın gözü Chelsea'de

2022-02-06T10:15:10.703Z

DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği Declan Rice, çocukken taraftarı olduğu Chelsea'ye transfer olmakta kararlı.

Ancak Londra ekibinin bu transferi bitirmesi kolay gözükmüyor. Rice'ı kadrosuna katmak isteyen takım, West Ham'ın yetenekli orta saha oyuncusu için belirlediği 100 milyon sterlin'lik bonservisi ödemek zorunda.

Declan Rice West Ham 2021-22
Getty Images

Barcelona'ya Chelsea'den iki oyuncu

2022-02-06T10:12:20.082Z

Sport'un haberine göre; yazın bütçesini forvet transferinde kullanmak isteyen Barcelona, diğer pozisyonlar için kontratı biten isimlere yöneldi.

Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in Barcelona ile şimdiden el sıkıştığı iddia ediliyor.

Cesar Azpilicueta Chelsea 2021-22
Getty Images

Yaşı tartışma konusu oldu

2022-02-06T10:09:25.870Z

İsveç ekibi Mjallby'nin Nasarawa United'tan transfer ettiği Silas Nwankwo'yu görenler oyuncunun 18 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.

Nijerya Ligi'nde 53 maçta 22 gol, 10 asist ile oynayan 2003 doğumlu Nwankwo'nun yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Diego Costa'da kontrat pürüzü

2022-02-06T10:05:44.641Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile görüşen Diego Costa, sarı lacivertli kulüpten 2.5 yıllık sözleşme talep etti.

Fenerbahçe yönetimi ise sakatlık riskini göz önüne alarak bu talebi karşılamaya yanaşmıyor. Fenerbahçe, 33 yaşındaki oyuncuya altı aylık sözleşme + opsiyon önerdi.