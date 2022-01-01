CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa, Fenerbahçe'den garanti istedi

DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği Declan Rice, çocukken taraftarı olduğu Chelsea'ye transfer olmakta kararlı.

Ancak Londra ekibinin bu transferi bitirmesi kolay gözükmüyor. Rice'ı kadrosuna katmak isteyen takım, West Ham'ın yetenekli orta saha oyuncusu için belirlediği 100 milyon sterlin'lik bonservisi ödemek zorunda.