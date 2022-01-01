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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa sürpriz bir Süper Lig ekibine geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Diego Costa
Getty Images

Eriksen yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti 👇

2022-01-31T05:41:15.535Z

The Sun'ın haberine göre; Brentford ile kısa vadeli bir anlaşmaya imza atacak olan Christian Eriksen yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti.

EURO 2020'de maç esnasında yaşadığı kalp krizinin ardından oyuncu bu sezonun başında Inter'e veda etmişti.

Christian Eriksen
(C)Getty Images

Domagoj Vida'ya Saint Etienne kancası

2022-01-31T05:39:01.153Z

Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Saint Etienne'in radarına girdi.

Siyah-beyazlı yönetimin yüksek maaş nedeniyle sözleşme yenilemeyi düşünmediği Vida için St.Etienne'in alacaklarını karşılaşması durumunda bedelsiz transferine izin vermeye hazır olduğu öğrenildi.

ONLY GERMANY Domagoj Vida Besiktas Istanbul
Imago Images

Gedson Fernandes transferi iptal ediliyor

2022-01-31T05:36:43.888Z

Sarı-kırmızılılar'ın sabırsızlıkla beklediği Portekizli orta sahadan kötü haber geldi.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek.

Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor.

Gedson Fernandes 02.10.21
AA

Fenerbahçe'nin hedefi Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini

2022-01-31T05:34:34.141Z

Fanatik'in haberine göre;  Fenerbahçe, sol bek sorununu Ghislain Konan, forveti ise Haris Seferovic ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi bitecek Elneny için Konan'da olduğu gibi İngiliz ekibini makul bir ücrete ikna etmenin peşinde.

Ön plana çıkan diğer orta saha oyuncusu Inter'de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için bu sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada.

Roberto Gagliardini Inter 2021
Getty

Diego Costa, Antalyaspor'a transfer olabilir 👇

2022-01-31T05:24:36.307Z

Fanatik'in haberine göre; Düşme potasından kurtulmak adına atağa kalkan Antalyaspor'dan yılın bombası gelebilir. Kırmızı-beyazlılar, Diego Costa'ya 6 ay için 1.2 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Yıldız oyuncunun çok sayıda talibi var. İngiliz basını, Arsenal ve Chelsea'ye önerilen oyuncunun adı Barcelona ile de geçiyor. Antalyaspor'un transferi birkaç güne kadar olumlu ya da olumsuz netleştirecek.

Atlético Mineiro Diego Costa
Getty Images