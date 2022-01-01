CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa sürpriz bir Süper Lig ekibine geliyor

Eriksen yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti 👇
The Sun'ın haberine göre; Brentford ile kısa vadeli bir anlaşmaya imza atacak olan Christian Eriksen yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti.
EURO 2020'de maç esnasında yaşadığı kalp krizinin ardından oyuncu bu sezonun başında Inter'e veda etmişti.
Domagoj Vida'ya Saint Etienne kancası
Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Saint Etienne'in radarına girdi.
Siyah-beyazlı yönetimin yüksek maaş nedeniyle sözleşme yenilemeyi düşünmediği Vida için St.Etienne'in alacaklarını karşılaşması durumunda bedelsiz transferine izin vermeye hazır olduğu öğrenildi.
Gedson Fernandes transferi iptal ediliyor
Sarı-kırmızılılar'ın sabırsızlıkla beklediği Portekizli orta sahadan kötü haber geldi.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek.
Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor.
Fenerbahçe'nin hedefi Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, sol bek sorununu Ghislain Konan, forveti ise Haris Seferovic ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi bitecek Elneny için Konan'da olduğu gibi İngiliz ekibini makul bir ücrete ikna etmenin peşinde.
Ön plana çıkan diğer orta saha oyuncusu Inter'de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için bu sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada.
Diego Costa, Antalyaspor'a transfer olabilir 👇
Fanatik'in haberine göre; Düşme potasından kurtulmak adına atağa kalkan Antalyaspor'dan yılın bombası gelebilir. Kırmızı-beyazlılar, Diego Costa'ya 6 ay için 1.2 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Yıldız oyuncunun çok sayıda talibi var. İngiliz basını, Arsenal ve Chelsea'ye önerilen oyuncunun adı Barcelona ile de geçiyor. Antalyaspor'un transferi birkaç güne kadar olumlu ya da olumsuz netleştirecek.