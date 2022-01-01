CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Diego Costa sürpriz bir Süper Lig ekibine geliyor

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, sol bek sorununu Ghislain Konan, forveti ise Haris Seferovic ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi bitecek Elneny için Konan'da olduğu gibi İngiliz ekibini makul bir ücrete ikna etmenin peşinde.

Ön plana çıkan diğer orta saha oyuncusu Inter'de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için bu sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada.