CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Cenk Tosun'a Süper Lig'den Fenerbahçe sürprizi

Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor
Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.
Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith şunlar söyledi:
"Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var."
Mohamed Bayo, Fenerbahçe'ye teklif edildi
Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif geldi.
Menajerler Fransa Ligi'nde düşme hattında bulunan ve bu sezon düşmesi beklenen Clermot'un 23 yaşındaki süper golcüsü Mohamed Bayo'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiler.
Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.
Acun Ilıcalı'dan Hull City'ye en az 8 oyuncu 👇
Ajansspor'un haberine göre; Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın kulübün taraftarlarıyla bir araya geldiği 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı, Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı.
Programda Acun Ilıcalı, Hull City hakkındaki planları ise şu şekilde:
"Kadroyu güçlendirmek için yazın en az 8 transfer yapacağız."
"Takım hakkında kararları almak için teknik direktör Şota Averladze'ye güvenimiz tam."
"Gelecek sezon takımda tecrübeli forvet ya da forvetler olacak."
"Kadın futbol takımı kurabilirim."
"Hull City'nin Türkiye'ye giderek hazırlık maçı yapmasını planlanıyoruz."
"Gençleri yetiştirecek heyecan verici bir akademiyi hayata geçirmek istiyorum."
Burak Yılmaz, David Beckham'ın takımına gidiyor
Skorer'in haberine göre; Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını atıyor.
Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın son durağı MLS olacak. Tecrübeli golcü, David Beckham'ın ekibi Inter Miami'den ciddi bir teklif aldı ve kabul etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta Vida'nın yerini Atınç veya Koray dolduracak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi öncelikle savunmadaki isimleri netleştirecek.
Spor Arena'nın haberine göre; Siyah-beyazlılar, sözleşmesi bitecek Domagoj Vida'nın ayrılma ihtimalini dikkate alarak, Göztepe’den eski futbolcusu Atınç Nukan ve Verona’dan Koray Günter’in transferi için çalışmalara başladı.
Cenk Tosun'a Fenerbahçe sürprizi
Milli golcünün Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ilgisinde Cenk Tosun var.
30 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş arasında ise henüz resmi bir temas yok.