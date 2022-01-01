CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Cenk Tosun'a Süper Lig'den Fenerbahçe sürprizi

Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith şunlar söyledi:

"Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var."