CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz yeniden Aslan oluyor

Romagnoli'yi Sarri kaptı
Calciomercato'da yer alan habere göre Alessio Romagnoli Milan'dan ayrılarak Lazio'ya transfer olmayı kabul etti.
İtalyan oyuncunun bu yaz bedelsiz olarak Maurizio Sarri'nin takımına katılması bekleniyor.
Fekir'e Atletico kancası
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde Atletico Madrid'in Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i transfer edebileceği öne sürüldü.
Habere göre Diego Simeone ve ekibi Fekir'in kadroda harika bir iş çıkartacağını düşünüyor.
Enzo Fernandez Ada yolcusu
Sports Illustrated'de yer alan habere göre Premier Lig'in iki dev kulübü Manchester United ve Manchester City, Enzo Fernandez'in durumunu yakından takip ediyor.
River Plate forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha oyuncusu bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Bayern'de Sabitzer'in bileti kesildi
Bayern Münih sezon başında kadrosuna kattığı Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kadroda verim alamadığı tüm isimleri göndermek isteyen Alman ekibi Sport 1'de yer alan habere göre Sabitzer'in bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.
Burak Yılmaz Galatasaray'a dönüyor
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'da Burak Elmas yönetimine danışmanlık hizmeti veren dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, sarı-kırmızılı takım için Burak Yılmaz ile anlaştı.
Elmas son kararı yeni yönetime bırakırken, her iki başkan adayı da bu transfere olumlu yaklaştı.
Yapılan anlaşmaya göre Burak, Galatasaray'a imza atması halinde yıllık 850 bin euro ve maç başı primler kazanacak.