CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz yeniden Aslan oluyor

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'da Burak Elmas yönetimine danışmanlık hizmeti veren dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, sarı-kırmızılı takım için Burak Yılmaz ile anlaştı.

Elmas son kararı yeni yönetime bırakırken, her iki başkan adayı da bu transfere olumlu yaklaştı.

Yapılan anlaşmaya göre Burak, Galatasaray'a imza atması halinde yıllık 850 bin euro ve maç başı primler kazanacak.