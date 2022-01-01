CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bologna forması giyen Marko Arnautovic, Beşiktaş'a çok yakın

Mirror'ın haberine göre Ajax, Manchester United'a hem Antony hem de Lisandro Martinez'i satmayacaklarını söyledi.

İki takım, Erik ten Hag'ın menajer olarak atanmasının ardından Old Trafford ile görüşme halindeydi, ancak Ajax'ın yıldız kadrosunu bir arada tutmak istemesiyle bu iki transfer şimdilik rafa kalktı.