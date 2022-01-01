CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bologna forması giyen Marko Arnautovic, Beşiktaş'a çok yakın

Dani Alves'in geleceği belirsiz
Sport, Dani Alves'in Barcelona'dan ayrılmasının ardından geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Brezilyalı yıldız, bu yılki Dünya Kupası'nda oynayabilmek için yeni bir kulüp arıyor, ancak Valladolid ve Real Mallorca ile bağlantılar olmasına rağmen nereye gideceği henüz belli değil.
Monaco, Minamino için 18 milyon Euro'yu kabul etti
GOAL, Monaco'nun Liverpool'dan Takumi Minamino'yu almak için 18 milyon Euro'luk bir anlaşmayı kabul ettiğini doğrulayabilir.
Ligue 1 takımı, Japon oyuncu için transfer hamlesini yaptı. Leeds ve Southampton'ın da oyuncuyu istiyordu, ancak Fransız ekibi Minamino'yu kaptı.
Geçen sezon Kırmızılar'ın formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol atan Minamino, şimdi Stade Louis II'nin yolunu tutacak.
Japon oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.
United, Antony ve Martinez için Ajax'tan olumsuz yanıt aldı
Mirror'ın haberine göre Ajax, Manchester United'a hem Antony hem de Lisandro Martinez'i satmayacaklarını söyledi.
İki takım, Erik ten Hag'ın menajer olarak atanmasının ardından Old Trafford ile görüşme halindeydi, ancak Ajax'ın yıldız kadrosunu bir arada tutmak istemesiyle bu iki transfer şimdilik rafa kalktı.
Galatasaray, Halil'i çok istiyor
Göztepe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Halil Akbunar, İzmir ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.
Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir ilgisi var, ancak Galatasaray da yerli rotasyonu açısından tecrübeli kanat oyuncusunu istiyor.
Fanatik'in haberine göre; Halil için talep edilen bonservis bedeli 2.5 milyon Euro civarında.
Galatasaray, bu bedeli düşürmek için Göztepe kulübüyle ciddi pazarlıklarda bulunuyor.
Marko Arnautovic, Kartal oluyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var” diyerek transfer hedeflerini açıkladı.
Kartal, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Marko Arnautovic için devreye girdi.
33 yaşındaki forvetin transferi, her an olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkıp 15 gol atıp 1 asist yapan Avusturyalı oyuncu için görüşmeler sürüyor.