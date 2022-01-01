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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bologna forması giyen Marko Arnautovic, Beşiktaş'a çok yakın

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Marko Arnautovic Bologna
Getty

Dani Alves'in geleceği belirsiz

2022-06-22T05:44:00.767Z

Sport, Dani Alves'in Barcelona'dan ayrılmasının ardından geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Brezilyalı yıldız, bu yılki Dünya Kupası'nda oynayabilmek için yeni bir kulüp arıyor, ancak Valladolid ve Real Mallorca ile bağlantılar olmasına rağmen nereye gideceği henüz belli değil.

Dani Alves Barcelona
Getty

Monaco, Minamino için 18 milyon Euro'yu kabul etti

2022-06-22T05:41:01.004Z

GOAL, Monaco'nun Liverpool'dan Takumi Minamino'yu almak için 18 milyon Euro'luk bir anlaşmayı kabul ettiğini doğrulayabilir.

Ligue 1 takımı, Japon oyuncu için transfer hamlesini yaptı. Leeds ve Southampton'ın da oyuncuyu istiyordu, ancak Fransız ekibi Minamino'yu kaptı.

Geçen sezon Kırmızılar'ın formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol atan Minamino, şimdi Stade Louis II'nin yolunu tutacak.

Japon oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.

Minamino Monaco GFX
Getty / GOAL

United, Antony ve Martinez için Ajax'tan olumsuz yanıt aldı

2022-06-22T05:37:49.867Z

Mirror'ın haberine göre Ajax, Manchester United'a hem Antony hem de Lisandro Martinez'i satmayacaklarını söyledi.

İki takım, Erik ten Hag'ın menajer olarak atanmasının ardından Old Trafford ile görüşme halindeydi, ancak Ajax'ın yıldız kadrosunu bir arada tutmak istemesiyle bu iki transfer şimdilik rafa kalktı.

Ten Hag
Getty

Galatasaray, Halil'i çok istiyor

2022-06-22T05:24:58.913Z

Göztepe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Halil Akbunar, İzmir ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir ilgisi var, ancak Galatasaray da yerli rotasyonu açısından tecrübeli kanat oyuncusunu istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Halil için talep edilen bonservis bedeli 2.5 milyon Euro civarında.

Galatasaray, bu bedeli düşürmek için Göztepe kulübüyle ciddi pazarlıklarda bulunuyor.

Halil Akbunar
AA

Marko Arnautovic, Kartal oluyor

2022-06-22T05:18:56.202Z

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var” diyerek transfer hedeflerini açıkladı.

Kartal, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Marko Arnautovic için devreye girdi.

33 yaşındaki forvetin transferi, her an olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkıp 15 gol atıp 1 asist yapan Avusturyalı oyuncu için görüşmeler sürüyor.

Marko Arnautovic Bologna Spezia Serie A
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