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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luuk de Jong savaşı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Luuk de Jong FC Barcelona 2021
Getty

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luuk de Jong savaşı

2022-01-07T05:37:46.065Z

Fanatik'te yer alan habere göre Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan Hollandalı santrafor Luuk de Jong, Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Luuk de Jong'u kadrolarına katmak istiyor.

Luuk De Jong Barcelona Liga
Getty

2022-01-07T05:35:37.043Z

Toni Juanmarti, Philippe Coutinho'nun Aston Villa'ya 16 aylığına kiralanabileceğini yazdı.

Villa, İngiltere'ye dönmeye hevesli Barça orta sahası için ana taliplerden biri olarak kabul ediliyor.

coutinho
(C)Getty Images

Liverpool, Phillips için gelen teklifi reddetti

2022-01-07T05:31:40.288Z

Daily Mail'e göre Liverpool, ismi açıklanmayan bir Premier Lig kulübünün defans oyuncusu Nat Phillips için yaptığı 7 milyon sterlinlik teklifi reddetti.

Rapora göre Liverpool, bu teklifi az buldu ve iki katı bir teklif bekliyor.

Nat Phillips Liverpool
Getty

Ruben Neves, Manchester United için öncelik

2022-01-07T05:28:20.266Z

Fichajes, Wolves yıldızı Ruben Neves'in Manchester United'ın en büyük transfer önceliği olduğunu iddia ediyor.

Gelecek yaz Paul Pogba'yı kaybetme ihtimali yüksek olan Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldızın yerini Neves ile doldurmayı amaçlıyor.

Ruben Neves Wolves 2021-22
Getty