CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luuk de Jong savaşı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luuk de Jong savaşı
Fanatik'te yer alan habere göre Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan Hollandalı santrafor Luuk de Jong, Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Luuk de Jong'u kadrolarına katmak istiyor.
Toni Juanmarti, Philippe Coutinho'nun Aston Villa'ya 16 aylığına kiralanabileceğini yazdı.
Villa, İngiltere'ye dönmeye hevesli Barça orta sahası için ana taliplerden biri olarak kabul ediliyor.
Liverpool, Phillips için gelen teklifi reddetti
Daily Mail'e göre Liverpool, ismi açıklanmayan bir Premier Lig kulübünün defans oyuncusu Nat Phillips için yaptığı 7 milyon sterlinlik teklifi reddetti.
Rapora göre Liverpool, bu teklifi az buldu ve iki katı bir teklif bekliyor.
Ruben Neves, Manchester United için öncelik
Fichajes, Wolves yıldızı Ruben Neves'in Manchester United'ın en büyük transfer önceliği olduğunu iddia ediyor.
Gelecek yaz Paul Pogba'yı kaybetme ihtimali yüksek olan Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldızın yerini Neves ile doldurmayı amaçlıyor.