CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka yarışı başladı

Beşiktaş'ın hedefinde Onyekuru var
Takvim'in haberine göre, Henry Onyekuru için Olympiakos, Beşiktaş'tan geçen sezon başında 4.5 milyon Euro bedelle aldığı 25 yaşındaki oyuncu için aynı parayı istiyor.
Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyekuru'yu kadrosuna dahil etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Larin'in boşluğunu Nijeryalı yıldızla doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş ve Galatasaray arasında Muleka yarışı
Le Soir'de yer alan habere göre, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans göstererek 12 gol atıp 4 asist yapan Jackson Muleka'nın talipleri her geçen gün artıyor.
Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş ve Galatasaray ile yarış halinde.
Kasımpaşa, oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Beşiktaş ve Galatasaray ise genç oyuncu için imkanlarını zorlayacak.