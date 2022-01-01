CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka yarışı başladı

Le Soir'de yer alan habere göre, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans göstererek 12 gol atıp 4 asist yapan Jackson Muleka'nın talipleri her geçen gün artıyor.

Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş ve Galatasaray ile yarış halinde.

Kasımpaşa, oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş ve Galatasaray ise genç oyuncu için imkanlarını zorlayacak.