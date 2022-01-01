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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme için doğru zamanı kolluyor

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Anthony Nwakaeme & Valentin Rosier Besiktas vs. Trabzonspor
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Galatasaray'da hedef yeniden Onyekuru

2022-06-01T04:38:02.059Z

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Galatasaray 'ın Henry Onyekuru ile ilgilendiğini belirtti. Georgopoulos, Olympiakos'a bir türlü adapte olamayan Nijeryalı yıldız için Yunan ekibinin, satın alma opsiyonlu kiralık transfere sıcak baktığını söyledi.

24 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un da devrede olduğunu iletti.

Radyospor'a konuk olan olan Georgopoulos, şu ifadeleri kullandı:

''Onyekuru, Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamadı. Taraftarla da iyi bir iletişim kuramadı. Olympiakos, onunla ilgili gelecek teklifler açık.

"Monaco'ya onun için 4 milyon Euro'dan fazla ödemişlerdi. Dolayısıyla kolay bir pazarlık olmayacak, ama onu satın alma opsiyonlu kiralık olarak vermeye de sıcak bakıyorlar.''

Henry Onyekuru Galatasaray 8192018
AA

Beşiktaş, Nwakaeme için doğru anı kolluyor

2022-06-01T04:30:53.411Z

Fanatik, Beşiktaş'ın hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geçtiğimiz sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdiğini yazdı.

Bordo-mavili ekiple biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceği merak edilen Nwakaeme için siyah-beyazlı takım doğru anı kovalıyor.

Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda, hemen harekete geçecek olan Beşiktaş, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

Nwakaeme Trabzonspor