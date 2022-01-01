CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme için doğru zamanı kolluyor

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Galatasaray 'ın Henry Onyekuru ile ilgilendiğini belirtti. Georgopoulos, Olympiakos'a bir türlü adapte olamayan Nijeryalı yıldız için Yunan ekibinin, satın alma opsiyonlu kiralık transfere sıcak baktığını söyledi.

24 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un da devrede olduğunu iletti.

Radyospor'a konuk olan olan Georgopoulos, şu ifadeleri kullandı:

''Onyekuru, Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamadı. Taraftarla da iyi bir iletişim kuramadı. Olympiakos, onunla ilgili gelecek teklifler açık.

"Monaco'ya onun için 4 milyon Euro'dan fazla ödemişlerdi. Dolayısıyla kolay bir pazarlık olmayacak, ama onu satın alma opsiyonlu kiralık olarak vermeye de sıcak bakıyorlar.''