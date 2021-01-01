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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester City, Erling Haaland'ı Raiola'nın astronomik talebine rağmen istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Erling Haaland Borussia Dortmund 2021-22
Getty Images

"Pereira gidiyor, Slaven Bilic geliyor" 👇

2021-12-12T07:35:32.799Z

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira ise aldığı sonuçlarla ve oynattığı futbolla eleştirilerin hedefi oluyor. Fenerbahçe yönetimi Portekizli çalıştırıcının yerine Slaven Bilic'i getirmeyi hedefliyor. 

Hırvat çalıştırıcı Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ı çalıştırıyor. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

Slaven Bilic Besiktas
AA

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya 👀

2021-12-12T07:17:03.649Z

DHA'nın haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe, St. Etienne forması giyen Wahbi Khazri'yi transfer etmek istiyor.

30 yaşındaki Khazri bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 gol attı.

Wahbi Khazri Saint-Etienne Ligue 1
Getty

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? 👀

2021-12-12T07:16:56.366Z

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdı.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in iddiasına göre; Beşiktaş, teknik direktörlük arayışında eski hocasının kapısını çaldı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Şenol Güneş'i getirmeye hazırlanıyor.

Senol Gunes, Mersin Idmanyurdu - Besiktas 08162015
AA

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kararı verildi 👇

2021-12-12T07:14:02.464Z

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da başarılı bir yıl geçiriyorlar.

Spor Arena'nın haberine göre; Galatasaray'da yönetim, Avrupa kulüplerinin takibinde olan Marcao ve Kerem için kararını verdi.

İki futbolcuya ara transfer döneminde gelecek teklifler ‘pas’ geçilecek.

Marcao Galatasaray

Manchester City, Erling Haaland'ı Raiola'nın astronomik talebine rağmen istiyor 👇

2021-12-12T07:07:11.194Z

Norveçli yıldızın maliyeti 100 milyon sterlin'i aşabilir.

The Sun'ın haberine göre; Mino Raiola'nın astronomik komisyon talepleri, Manchester City'yi Erling Haaland yarışından caydırmadı.

Oyuncunun menajeri, aracılık ücreti olarak 47 milyon sterlin istiyor. İngiliz ekibi bu ücreti ödemeye sıcak bakıyor.

Erling Haaland Borussia Dortmund 2021-22
Getty Images