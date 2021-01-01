CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester City, Erling Haaland'ı Raiola'nın astronomik talebine rağmen istiyor

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira ise aldığı sonuçlarla ve oynattığı futbolla eleştirilerin hedefi oluyor. Fenerbahçe yönetimi Portekizli çalıştırıcının yerine Slaven Bilic'i getirmeyi hedefliyor.

Hırvat çalıştırıcı Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ı çalıştırıyor. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.