CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'tan Sivasspor'a takas önerisi

Alex Ferguson, United'a Ancelotti'yi önerdi
ESPN'in haberine göre; gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Manchester United'da Carlo Ancelotti ismi gündemde.
Kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson, yönetime Real Madrid'i çalıştıran İtalyan teknik adamı önerdi.
Kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Ancelotti, yıldızlarla çalışma konusundaki tecrübesiyle United için ideal adaylardan biri.
Galatasaray'ın hedefindeki Cebrail Karayel'den açıklama
Sağ bek pozisyonunu yerli bir oyuncuyla takviye etmek isteyen Galatasaray, Altay forması giyen Cebrail Karayel'e talip oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu Radyospor'a transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim."
Fenerbahçe, Viktor Claesson ile yine görüştü
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli kulüp İsveçli oyuncuyla bir kez daha masaya oturdu.
Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe, savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılan Claesson'a üç yıllık kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Goutas için takas teklifi yaptı
Fotomaç'ın haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sivasspor'un stoperi Dimitrios Goutas'ı gözüne kestirdi.
Siyah beyazlı ekip Yunan oyuncu için Sivasspor'a Kenan Karaman'ı teklif etti. Sivasspor devre arasında Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istemiş, ancak Beşiktaş o dönemde buna sıcak bakmamıştı.