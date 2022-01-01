CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Barcelona, Manchester United ve Juventus'tan şüpheleniyor
Sport'a göre Barcelona, Manchester United ve Juventus'u, bu yaz Ousmane Dembele'yi transfer etmek isteyen iki kulüp olarak belirledi.
Katalanlar, ocak ayında kadroda yer açma girişiminde başarısız oldular ve bu iki devden birinin, Dembele ile anlaşma yapmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.
Manchester United, Pogba'nın acele etmesini istemiyor
ESPN'e göre Manchester United, Paul Pogba'dan Old Trafford'dan ayrılıp ayrılmama konusundaki kararını ertelemesini istedi.
Pogba'nın yaz aylarında sözleşmesi bitiyor, ancak kulüp, oyuncuya acele etmemesini söylüyor ve bu, belki de bir sözleşme teklifi anlamına da gelebilir.
Avrupa kulüpleri, Rıdvan Yılmaz'ın peşinde
Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp talip.
Ligue 1 ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge, Rıdvan'ı gündemine aldı.
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı
Demirören Haber Ajansı'na göre Beşiktaş, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı.
Kartal, kadrosundaki fazlalıktan dolayı Portekizli yıldızı bir Süper Lig kulübüne kiralıyor.
Bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise yıllık 1.3 milyon euro maaş verecek.