CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Sport'a göre Barcelona, Manchester United ve Juventus'u, bu yaz Ousmane Dembele'yi transfer etmek isteyen iki kulüp olarak belirledi.

Katalanlar, ocak ayında kadroda yer açma girişiminde başarısız oldular ve bu iki devden birinin, Dembele ile anlaşma yapmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.