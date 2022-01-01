Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlı kulüp Anderson Talisca'ya 2 milyon euro imza bedeli ve 1.5 milyon euro maaş teklif etti. Sözleşmede ayrıca şampiyonluk primi gibi bonuslar da yer alıyor.

Sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılmaya karar veren Talisca, Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da ülkesine dönecek.