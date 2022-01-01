Galatasaray, Pena için ısrarcı
Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Inaki Pena'yı kadroda tutmak istediklerini açıkladı.
"Biz kalmasını istiyoruz. Pena da İstanbul’u ve Galatasaray’ı çok sevdi. Durumunu, kendisini istediğimizi Barcelona’ya ilettik. Konuyu sezon sonunda konuşacağız. Ama kalması için tüm şartları zorlayacağız."
Marsilya, Abdülkadir Ömür'ü istiyor
But Football'da yer alan habere göre; Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'le ilgileniyor.
Marsilya, bu sezon ligde yedi gol, iki asistle oynayan 22 yaşındaki oyuncu için bordo mavili kulübe 12 milyon euro teklif edecek.
Beşiktaş, Talisca'ya yıllık 1.5 milyon euro önerdi
Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlı kulüp Anderson Talisca'ya 2 milyon euro imza bedeli ve 1.5 milyon euro maaş teklif etti. Sözleşmede ayrıca şampiyonluk primi gibi bonuslar da yer alıyor.
Sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılmaya karar veren Talisca, Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da ülkesine dönecek.