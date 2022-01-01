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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'tan Talisca'ya sözleşme teklifi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Anderson Talisca Besiktas 1612017
AA

Galatasaray, Pena için ısrarcı

2022-03-21T06:11:04.620Z

Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Inaki Pena'yı kadroda tutmak istediklerini açıkladı.

"Biz kalmasını istiyoruz. Pena da İstanbul’u ve Galatasaray’ı çok sevdi. Durumunu, kendisini istediğimizi Barcelona’ya ilettik. Konuyu sezon sonunda konuşacağız. Ama kalması için tüm şartları zorlayacağız."

Domenec Torrent, Inaki Pena
Getty

Marsilya, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

2022-03-21T06:05:25.353Z

But Football'da yer alan habere göre; Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'le ilgileniyor.

Marsilya, bu sezon ligde yedi gol, iki asistle oynayan 22 yaşındaki oyuncu için bordo mavili kulübe 12 milyon euro teklif edecek.

Abdulkadir Omur Trabzonspor

Beşiktaş, Talisca'ya yıllık 1.5 milyon euro önerdi

2022-03-21T05:59:10.486Z

Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlı kulüp Anderson Talisca'ya 2 milyon euro imza bedeli ve 1.5 milyon euro maaş teklif etti. Sözleşmede ayrıca şampiyonluk primi gibi bonuslar da yer alıyor.

Sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılmaya karar veren Talisca, Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek ya da ülkesine dönecek.