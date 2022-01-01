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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Alexander Sörloth için yoğun mesai

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Alexander Sorloth Leipzig
Getty Images

Real Madrid, Isco'nun ayrılacağını doğruladı

2022-05-21T06:33:18.356Z

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, orta saha oyuncusu Isco'nun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

Tecrübeli hoca, gazetecilere verdiği demeçte, "Isco'nun Real Madrid'deki kariyeri bugün sona eriyor ve harika bir kariyer oldu" dedi.

Isco Real Madrid
Getty Images

Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istiyor

2022-05-21T06:30:50.169Z

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istediğini söyledi.

İspanyol menajer, sosyal medyada orta saha oyuncusu için transfer söylentileri yayan insanları da eleştirdi.

Ilkay Gundogan Man City 2021-22
Getty Images

Beşiktaş'ta Sörloth mesaisi

2022-05-21T06:25:56.197Z

Fanatik'in haberine göre birçok mevkide transferler için ön protokol imzalayan Beşiktaş, santrfor transferinde Leipzig’in futbolcusu Alexander Sörloth’u bekliyor.

Futbolcuyu kadroya katmak için Alman kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Kartal, oyuncunun menajeri ile İstanbul’da yaptığı görüşmede Sörloth’un Türkiye’de oynamaya sıcak batığı bilgisini almıştı.

Transfer sürecinin bir ay sürebileceği belirtildi.

rb-sorloth
(C)Getty Images