Real Madrid, Isco'nun ayrılacağını doğruladı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, orta saha oyuncusu Isco'nun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.
Tecrübeli hoca, gazetecilere verdiği demeçte, "Isco'nun Real Madrid'deki kariyeri bugün sona eriyor ve harika bir kariyer oldu" dedi.
Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istiyor
Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istediğini söyledi.
İspanyol menajer, sosyal medyada orta saha oyuncusu için transfer söylentileri yayan insanları da eleştirdi.
Beşiktaş'ta Sörloth mesaisi
Fanatik'in haberine göre birçok mevkide transferler için ön protokol imzalayan Beşiktaş, santrfor transferinde Leipzig’in futbolcusu Alexander Sörloth’u bekliyor.
Futbolcuyu kadroya katmak için Alman kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Kartal, oyuncunun menajeri ile İstanbul’da yaptığı görüşmede Sörloth’un Türkiye’de oynamaya sıcak batığı bilgisini almıştı.
Transfer sürecinin bir ay sürebileceği belirtildi.