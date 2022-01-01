Fanatik'in haberine göre birçok mevkide transferler için ön protokol imzalayan Beşiktaş, santrfor transferinde Leipzig’in futbolcusu Alexander Sörloth’u bekliyor.

Futbolcuyu kadroya katmak için Alman kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Kartal, oyuncunun menajeri ile İstanbul’da yaptığı görüşmede Sörloth’un Türkiye’de oynamaya sıcak batığı bilgisini almıştı.

Transfer sürecinin bir ay sürebileceği belirtildi.