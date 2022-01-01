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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Valerien Ismael sesleri

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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VALERIEN ISMAEL WOLFSBURG GERMAN BUNDESLIGA 04022017
Getty Images

Victor Nelsson Ada yolcusu

2022-03-20T06:33:55.008Z

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Newcastle United'ın gündemine geldi.

Ada ekibinin sarı kırmızılı takıma ödeyeceği bonservis bedelinin 15 milyon Euro olacağı konuşuluyor.

Victor Nelsson Halil Akbunar Göztepe Galatasaray
AA

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi

2022-03-20T06:24:37.601Z

Fanatik'te yer alan habere göre golcu arayışı içinde olan Fenerbahçe, Kosovalı forvet ile yeni sezonda anlaşmak istiyor.

2020-2021 sezonu başında 17.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, Roma ekibinde istediği şansı bulamamış ve Mallarco'ya kiralanmıştı. Sarı lacivertli ekibin de gelecek sezon için kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.

Vedat Muriqi Mallorca
Getty Images

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sesleri

2022-03-20T06:20:58.877Z

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

46 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunu beklemeden göreve başlayacağı ve Beşiktaş yönetiminin 3 Nisan'daki Trabzonspor maçına kulübede Ismael ile çıkmak istediği belirtildi.

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Getty Images