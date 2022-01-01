CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Valerien Ismael sesleri

Fanatik'te yer alan habere göre golcu arayışı içinde olan Fenerbahçe, Kosovalı forvet ile yeni sezonda anlaşmak istiyor.

2020-2021 sezonu başında 17.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, Roma ekibinde istediği şansı bulamamış ve Mallarco'ya kiralanmıştı. Sarı lacivertli ekibin de gelecek sezon için kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.