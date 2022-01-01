CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Valerien Ismael sesleri

Victor Nelsson Ada yolcusu
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Newcastle United'ın gündemine geldi.
Ada ekibinin sarı kırmızılı takıma ödeyeceği bonservis bedelinin 15 milyon Euro olacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi
Fanatik'te yer alan habere göre golcu arayışı içinde olan Fenerbahçe, Kosovalı forvet ile yeni sezonda anlaşmak istiyor.
2020-2021 sezonu başında 17.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, Roma ekibinde istediği şansı bulamamış ve Mallarco'ya kiralanmıştı. Sarı lacivertli ekibin de gelecek sezon için kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael sesleri
A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
46 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunu beklemeden göreve başlayacağı ve Beşiktaş yönetiminin 3 Nisan'daki Trabzonspor maçına kulübede Ismael ile çıkmak istediği belirtildi.