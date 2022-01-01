CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Sörloth düğümünü Rıdvan çözecek

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan hamlesi
Yeni Asır'ın haberine göre; gelecek sezon Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, yabancı sınırı düşeceği için yerli yıldızlara yöneldi.
Listenin başında Sassuolo forması giyen milli savunmacı Kaan Ayhan yer alıyor. İtalyan ekibinin 5 milyon euro'luk bonservis talebini fazla bulan Trabzonspor yönetimi ücreti düşürmeye çalışıyor.
Galatasaray, Juventus'un yıldızına talip
Nico Schira'nın haberine göre; Juventus'tan ayrılma kararı alan Federico Bernardeschi'yle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor.
Sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmayan İtalyan oyuncuya Lazio yıllık 1.6 milyon euro teklif etti. Oyuncuyla ilgili bilgi alan Galatasaray ise henüz teklifini iletmedi.
Federico #Bernardeschi is ready to leave #Juventus as a free agent. #Lazio are interested in him, but have offered a lower salary (€1,6M/year). #Galatasaray have also asked info for the italian player. #transfers https://t.co/OJqV5hlkqW— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 4, 2022
Fenerbahçe'de ibre yeniden Pavon'a döndü
Arjantin basınında yer alan haberde; Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristian Pavon'un Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi.
26 yaşındaki oyuncu Brezilya ekibi Atletico Mineiro'dan gelen teklifi reddetti. Boca Juniors, Los Angeles Galaxy, Club Atletico Talleres ve Club Atletico Colon formaları giyen Pavon, Arjantin milli takımında da 11 kez oynadı.
Sörloth için yeni formül
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Alexander Sörloth'un bonservisini Rıdvan Yılmaz'ın satışından gelecek parayla karşılamayı planlıyor.
Rıdvan için Serie A ekibi Torino'yla görüşen siyah beyazlılar, teklifin 6 milyon euro'ya yükselmesi halinde satışa onay verecek.
Sörloth için Leipzig'e 6 milyon euro + sonraki satıştan pay önerilecek.