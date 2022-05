CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Sörloth düğümünü Rıdvan çözecek

Nico Schira'nın haberine göre; Juventus'tan ayrılma kararı alan Federico Bernardeschi'yle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor.

Sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmayan İtalyan oyuncuya Lazio yıllık 1.6 milyon euro teklif etti. Oyuncuyla ilgili bilgi alan Galatasaray ise henüz teklifini iletmedi.

