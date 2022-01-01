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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Sörloth düğümünü Rıdvan çözecek

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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(C)Getty Images

Trabzonspor'dan Kaan Ayhan hamlesi

2022-05-05T05:36:52.158Z

Yeni Asır'ın haberine göre; gelecek sezon Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, yabancı sınırı düşeceği için yerli yıldızlara yöneldi.

Listenin başında Sassuolo forması giyen milli savunmacı Kaan Ayhan yer alıyor. İtalyan ekibinin 5 milyon euro'luk bonservis talebini fazla bulan Trabzonspor yönetimi ücreti düşürmeye çalışıyor.

Kaan Ayhan Sassuolo Spezia Serie A 202122
Getty

Galatasaray, Juventus'un yıldızına talip

2022-05-05T05:32:16.319Z

Nico Schira'nın haberine göre; Juventus'tan ayrılma kararı alan Federico Bernardeschi'yle ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor.

Sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmayan İtalyan oyuncuya Lazio yıllık 1.6 milyon euro teklif etti. Oyuncuyla ilgili bilgi alan Galatasaray ise henüz teklifini iletmedi.

Federico Bernardeschi Juventus Fiorentina Coppa Italia 20042022
Getty Images

Fenerbahçe'de ibre yeniden Pavon'a döndü

2022-05-05T05:26:17.315Z

Arjantin basınında yer alan haberde; Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristian Pavon'un Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu Brezilya ekibi Atletico Mineiro'dan gelen teklifi reddetti. Boca Juniors, Los Angeles Galaxy, Club Atletico Talleres ve Club Atletico Colon formaları giyen Pavon, Arjantin milli takımında da 11 kez oynadı.

Cristian Pavon, Boca Juniors, 2021
Getty Images

Sörloth için yeni formül

2022-05-05T05:23:53.501Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Alexander Sörloth'un bonservisini Rıdvan Yılmaz'ın satışından gelecek parayla karşılamayı planlıyor.

Rıdvan için Serie A ekibi Torino'yla görüşen siyah beyazlılar, teklifin 6 milyon euro'ya yükselmesi halinde satışa onay verecek.

Sörloth için Leipzig'e 6 milyon euro + sonraki satıştan pay önerilecek.