Galatasaray'dan savunmaya Olsen takviyesi
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Midtsjö’den sonra bir Norveçli daha kadrosuna katıyor.
Sarı kırmızılı ekip Sevilla’ya giden Brezilyalı futbolcunun yerine Norveç Milli Takımı ve Gent’in savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen’i transfer ediyor.
Bonservisi için 3 milyon Euro ödenecek 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Juan Mata, Kartal oluyor
Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’daki macerası sona eren ve boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.
Bu transferi, Valerien Ismael’e ileten yönetim, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldı.
Yöneticiler, yeni haftada Mata’nın menajeriyle masaya oturup görüşmelere başlayacak.
Mata, opsiyonlu bir kontrat ve yüksek olmayan bir maaşı kabul ederse siyah-beyazlı formayı giyecek.