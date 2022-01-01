Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Midtsjö’den sonra bir Norveçli daha kadrosuna katıyor.

Sarı kırmızılı ekip Sevilla’ya giden Brezilyalı futbolcunun yerine Norveç Milli Takımı ve Gent’in savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen’i transfer ediyor.

Bonservisi için 3 milyon Euro ödenecek 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.