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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta gündem Edgar Ie

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Edgar Ie Lille
getty

Jonathan David Arsenal'e doğru

2022-03-01T08:28:04.348Z

İngiliz basınından Evening Standard'da yer alan habere göre Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David yaz aylarında takımdan ayrılmak istiyor ve Arsenal ile anlaşmaya oldukça yakın. 22 yaşındaki oyuncunun Londra ekibine maliyetinin 55 milyon euro'yu bulması beklenirken, Kanadalı oyuncuyu yakından takip eden Bundesliga ekiplerinin bu maliyeti karşılayamayacağının altı çizildi.

Jonathan David Lille 2021-22
Getty Images

United'ın hedefi Osimhen

2022-03-01T07:23:14.286Z

İtalyan basınından Rai Sport'ta yer alan habere göre Manchester United Teknik Dirketörü Ralf Rangnick, hücum hattını Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirmek istiyor.

Napoli'nin bu transfer için en az 84 milyon sterlin talep etmesi ise Kırmızı-Şeyanlar için bu transferi şimdilik bir hayli zora sokuyor.

Osimhen celebrating Venezia Napoli Serie A
Getty

Kessie Barcelona yolunda

2022-03-01T06:18:24.427Z

İspanyol basınından Sport Barcelona'nın, Milan'ın Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın formasını da giyen başarılı orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etmek istediğini öne sürdü. Takımıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki Kessie, kırmızı-siyahlı takımdan gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirmişti.

Franck Kessie, AC Milan 2021-22 away
Getty

Buffon bırakmıyor

2022-03-01T06:17:02.466Z

Parma ile olan kontratını 2024'e dek uzatan efsane kaleci Gianluigi Buffon attığ bu imzayla birlikte en az 46 yaşına dek kariyerini sürdürmeyi garantiledi. Parma altyapısından yetiştikten sonra Juventus formasıyla büyük başarılar elde eden ve dünya futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olan Buffon, bu sezon 23 maçta oynadı.

Beşiktaş'ta gündem Edgar

2022-03-01T06:16:42.914Z

Sabah'ta yer alan habere göre gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un kontratını feshettiği Edgar Ie'yi gündemine aldı. Habere göre sakatlığının ardından son durumuna ilişkin raporları siyah-beyazlı takıma gönderen Ie, Beşiktaş'ın vereceği son kararı beklemeye geçti.

Edgar Ie. Trabzonspor vs Sivasspor. 08.23.2021
AA