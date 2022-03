Parma ile olan kontratını 2024'e dek uzatan efsane kaleci Gianluigi Buffon attığ bu imzayla birlikte en az 46 yaşına dek kariyerini sürdürmeyi garantiledi. Parma altyapısından yetiştikten sonra Juventus formasıyla büyük başarılar elde eden ve dünya futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olan Buffon, bu sezon 23 maçta oynadı.

Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR