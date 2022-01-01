Jonathan David Arsenal'e doğru
İngiliz basınından Evening Standard'da yer alan habere göre Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David yaz aylarında takımdan ayrılmak istiyor ve Arsenal ile anlaşmaya oldukça yakın. 22 yaşındaki oyuncunun Londra ekibine maliyetinin 55 milyon euro'yu bulması beklenirken, Kanadalı oyuncuyu yakından takip eden Bundesliga ekiplerinin bu maliyeti karşılayamayacağının altı çizildi.
United'ın hedefi Osimhen
İtalyan basınından Rai Sport'ta yer alan habere göre Manchester United Teknik Dirketörü Ralf Rangnick, hücum hattını Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirmek istiyor.
Napoli'nin bu transfer için en az 84 milyon sterlin talep etmesi ise Kırmızı-Şeyanlar için bu transferi şimdilik bir hayli zora sokuyor.
Kessie Barcelona yolunda
İspanyol basınından Sport Barcelona'nın, Milan'ın Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın formasını da giyen başarılı orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etmek istediğini öne sürdü. Takımıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki Kessie, kırmızı-siyahlı takımdan gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirmişti.
Buffon bırakmıyor
Parma ile olan kontratını 2024'e dek uzatan efsane kaleci Gianluigi Buffon attığ bu imzayla birlikte en az 46 yaşına dek kariyerini sürdürmeyi garantiledi. Parma altyapısından yetiştikten sonra Juventus formasıyla büyük başarılar elde eden ve dünya futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olan Buffon, bu sezon 23 maçta oynadı.
Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 28, 2022
Beşiktaş'ta gündem Edgar
Sabah'ta yer alan habere göre gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un kontratını feshettiği Edgar Ie'yi gündemine aldı. Habere göre sakatlığının ardından son durumuna ilişkin raporları siyah-beyazlı takıma gönderen Ie, Beşiktaş'ın vereceği son kararı beklemeye geçti.