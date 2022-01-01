CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta gündem yeniden Anderson Talisca

Atakan Karazor Beşiktaş yolunda
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta oynayan ön libero oyuncusu Atakan Karazor için menajerine teklifini iletti.
Beşiktaş; Stuttgart ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Atakan için Alman kulübünün de kapısını çalacak.
1.91 boyundaki futbolcunun, güncel piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon euro.
Huddersfield, Larin'e talip oldu
Hürriyet'e göre; sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiliz ekibi Huddersfield talip oldu.
Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin, sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.
Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.
Galatasaray'da hedef Diawara
Fanatik; kaynak yaratmak için yaz aylarında Amadou Diawara ile yollarını ayırmak isteyen Roma'nın, Galatasaray ile temas kurduğunu yazdı.
Daha önce Roma'da iki dönem görev yapan Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile de Amadou Diawara transferinde devreye girecek.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Talisca
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar sezon sonunda Teixeira’yla yollarını ayırırması halinde eski yıldızı Anderson Talisca’ya yönelecek.
Yönetim, Al Nassr forması giyen oyuncuya Alex’in aldığı 3 milyon euro'yu bonus olarak vermeye hazır.
Arabistan ekibinin yaşadığı mali kriz sebebiyle kulübünde mutlu olmayan Brezilyalı yıldız ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Beşiktaş, imza parası ödeyebilir.