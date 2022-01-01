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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta gündem yeniden Anderson Talisca

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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talisca - nassr 2022
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Atakan Karazor Beşiktaş yolunda

2022-02-23T09:52:14.381Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta oynayan ön libero oyuncusu Atakan Karazor için menajerine teklifini iletti.

Beşiktaş; Stuttgart ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Atakan için Alman kulübünün de kapısını çalacak.

1.91 boyundaki futbolcunun, güncel piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon euro.

Atakan Karazor Stuttgart
Getty

Huddersfield, Larin'e talip oldu

2022-02-23T05:34:22.229Z

Hürriyet'e göre; sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiliz ekibi Huddersfield talip oldu.

Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin, sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.

Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

Cyle Larin Beşiktaş
AA

Galatasaray'da hedef Diawara

2022-02-23T05:26:07.045Z

Fanatik; kaynak yaratmak için yaz aylarında Amadou Diawara ile yollarını ayırmak isteyen Roma'nın, Galatasaray ile temas kurduğunu yazdı.

Daha önce Roma'da iki dönem görev yapan Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile de Amadou Diawara transferinde devreye girecek.

Kaba Diawara | Arsenal
Getty

Beşiktaş'ta gündem yeniden Talisca

2022-02-23T05:16:41.097Z

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar sezon sonunda Teixeira’yla yollarını ayırırması halinde eski yıldızı Anderson Talisca’ya yönelecek.

Yönetim, Al Nassr forması giyen oyuncuya Alex’in aldığı 3 milyon euro'yu bonus olarak vermeye hazır.

Arabistan ekibinin yaşadığı mali kriz sebebiyle kulübünde mutlu olmayan Brezilyalı yıldız ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Beşiktaş, imza parası ödeyebilir.

talisca - nassr 15-1-2021
al nassr twitter