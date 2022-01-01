CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta gündem yeniden Anderson Talisca

Hürriyet'e göre; sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiliz ekibi Huddersfield talip oldu.

Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin, sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.

Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.