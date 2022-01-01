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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan menajerine rest

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Emirhan İlkhan
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Trabzonspor'da hedef Michy Batshuayi

2022-08-01T09:42:05.322Z

Skorer'in haberine göre; Trabzonspor'da Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile kiralama yönünde görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.

Michy Batshuayi, Belgium
Getty Images

Karagümrük, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i istiyor

2022-08-01T06:07:41.561Z

Fanatik'in haberine göre; Karagümrük bir süredir Galatasaray'ın file bekçisi Batuhan Şen'i kiralamak istiyor.

Fakat sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki eldiveni tamamen kaybetmek istemediği için farklı bir formül buldu. Buna göre Galatasaray, önce oyuncunun sözleşmesini uzatacak. Ardından da kiralık formülünü sunacak.

Eğer Karagümrük, bu öneriyi kabul ederse Batuhan Şen de bir yıllığına kiralanmış olacak.

Fenerbahçe, Szalai için alt limiti belirledi

2022-08-01T06:04:48.357Z

Sabah'ın haberine göre; Attila Szalai ile Wolfsburg başta olmak üzere ilgilenen kulüpler var. Fenerbahçe, Szalai'yi 13 milyon euro'nun altında bir rakama satmayacak.

Zajc için belirlenen rakam ise 6-7 milyon euro.

Szalai Attila
fanatik.tr

Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kiralamak için anlaştı

2022-08-01T05:53:43.254Z

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu

2022-08-01T05:51:28.502Z

Skorer'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Rizespor'dan Gökhan Akkan'la transfer için anlaşma noktasına geldi.

27 yaşındaki file bekçisi kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor. Gökhan Akkan'ın sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde transfer resmiyete kavuşacak.

Torino, Emirhan İlkhan transferini bitirmeye odaklanıyor

2022-08-01T05:50:24.192Z

Emirhan İlkhan'dan menajerine rest

2022-08-01T05:47:47.178Z

Skorer'in haberine göre; Emirhan İlkhan, 2023’te bitecek sözleşmesini Haziran ayında 2025’e kadar uzatmasaydı en geç sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecekti.

Ancak genç oyuncu menajerlerin bu yöndeki tavrına rağmen imzayı attı ve Beşiktaş'a para kazandırmak istediğini söyledi.

emirhan ilkhan besiktas
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