Trabzonspor'da hedef Michy Batshuayi
Skorer'in haberine göre; Trabzonspor'da Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile kiralama yönünde görüşmeler devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.
Karagümrük, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i istiyor
Fanatik'in haberine göre; Karagümrük bir süredir Galatasaray'ın file bekçisi Batuhan Şen'i kiralamak istiyor.
Fakat sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki eldiveni tamamen kaybetmek istemediği için farklı bir formül buldu. Buna göre Galatasaray, önce oyuncunun sözleşmesini uzatacak. Ardından da kiralık formülünü sunacak.
Eğer Karagümrük, bu öneriyi kabul ederse Batuhan Şen de bir yıllığına kiralanmış olacak.
Fenerbahçe, Szalai için alt limiti belirledi
Sabah'ın haberine göre; Attila Szalai ile Wolfsburg başta olmak üzere ilgilenen kulüpler var. Fenerbahçe, Szalai'yi 13 milyon euro'nun altında bir rakama satmayacak.
Zajc için belirlenen rakam ise 6-7 milyon euro.
Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kiralamak için anlaştı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası sol bek için üç ayrı isimle görüşürken son olarak gündeme gelen Arthur Masuaku'da mutlu sona ulaştı. Demokratik Kongolu oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için West Ham United ile anlaşma sağlandı. @sahinogluogun pic.twitter.com/oZe5svlKWG— Sabah Spor (@sabahspor1) August 1, 2022
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu
Skorer'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Rizespor'dan Gökhan Akkan'la transfer için anlaşma noktasına geldi.
27 yaşındaki file bekçisi kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor. Gökhan Akkan'ın sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde transfer resmiyete kavuşacak.
Torino, Emirhan İlkhan transferini bitirmeye odaklanıyor
Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay maddesini ödemeyi kabul eden Torino'nun bugün Beşiktaş'ın banka hesabına sözkonusu rakamı gönderip transferi sonuçlandırması bekleniyor. pic.twitter.com/7itTabKSY4— Sabah Spor (@sabahspor1) August 1, 2022
Emirhan İlkhan'dan menajerine rest
Skorer'in haberine göre; Emirhan İlkhan, 2023’te bitecek sözleşmesini Haziran ayında 2025’e kadar uzatmasaydı en geç sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecekti.
Ancak genç oyuncu menajerlerin bu yöndeki tavrına rağmen imzayı attı ve Beşiktaş'a para kazandırmak istediğini söyledi.