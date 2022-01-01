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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sporting CP stoperi Zouhair Feddal için hamle yaptı

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Zouhair Feddal. Sporting CP vs Borussia Dortmund. 11.24.2021
Getty Images

Barcelona, Dembele'nin sözleşmesini feshedebilir

2022-02-01T07:15:51.618Z

Albert Roge, Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü söyledi.

Dembele, kış transfer döneminin son gününde Chelsea ile anılıyordu fakat Fransız yıldızın kararsızlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Dembele
Getty Images

Liverpool, Fabio Carvalho ile imzalayamadı

2022-02-01T06:33:09.542Z

Liverpool, Fulham'ın orta saha oyuncusu Fabio Carvalho transferini tamamlayamadı.

Kırmızılar, pazartesi gecesi 19 yaşındaki oyuncu için 5 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti ve oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Craven Cottage'da kalmasına izin vermeye hazırdı.

Ancak bir günlük müzakerelere rağmen, kulüpler gerekli evrakları İngiltere saati ile 23.00'e kadar tamamlayamayınca anlaşma suya düştü.

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Fabio Carvalho Fulham 2022
Getty

Beşiktaş, Zouhair Feddal için hamle yaptı

2022-02-01T06:05:19.747Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre, ara transfer döneminin suskun takımlarından biri olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı.

Siyah-Beyazlı yönetim, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti.

Zouhair Feddal. Sporting CP vs Borussia Dortmund. 11.24.2021
Getty Images