CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sporting CP stoperi Zouhair Feddal için hamle yaptı

Liverpool, Fulham'ın orta saha oyuncusu Fabio Carvalho transferini tamamlayamadı.

Kırmızılar, pazartesi gecesi 19 yaşındaki oyuncu için 5 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti ve oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Craven Cottage'da kalmasına izin vermeye hazırdı.

Ancak bir günlük müzakerelere rağmen, kulüpler gerekli evrakları İngiltere saati ile 23.00'e kadar tamamlayamayınca anlaşma suya düştü.

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