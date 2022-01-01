CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sporting CP stoperi Zouhair Feddal için hamle yaptı

Barcelona, Dembele'nin sözleşmesini feshedebilir
Albert Roge, Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü söyledi.
Dembele, kış transfer döneminin son gününde Chelsea ile anılıyordu fakat Fransız yıldızın kararsızlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.
Liverpool, Fabio Carvalho ile imzalayamadı
Liverpool, Fulham'ın orta saha oyuncusu Fabio Carvalho transferini tamamlayamadı.
Kırmızılar, pazartesi gecesi 19 yaşındaki oyuncu için 5 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti ve oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Craven Cottage'da kalmasına izin vermeye hazırdı.
Ancak bir günlük müzakerelere rağmen, kulüpler gerekli evrakları İngiltere saati ile 23.00'e kadar tamamlayamayınca anlaşma suya düştü.
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Beşiktaş, Zouhair Feddal için hamle yaptı
Fotomaç'ta yer alan habere göre, ara transfer döneminin suskun takımlarından biri olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı.
Siyah-Beyazlı yönetim, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti.