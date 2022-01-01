CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sörloth için Gedson taktiğini uygulayacak

A Spor'a göre; Fenerbahçe İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdi.

23 yaşındaki sol bek, bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak.

Genç oyuncu sol bek bölgesinin yanı sıra, sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.