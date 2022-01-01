CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sörloth için Gedson taktiğini uygulayacak

United, Aarons için Arsenal ile çekişecek
The Sun'a göre Manchester United, Norwich'in bek oyuncusu Max Aarons ile sözleşme imzalamak için Arsenal ile transfer yarışına girmeye hazır.
Kırmızı Şeytanlar, Carrow Road'da iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için seçeneklerini zorlayacak.
Fenerbahçe'nin sol bek için il adayı Pedrosa
A Spor'a göre; Fenerbahçe İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdi.
23 yaşındaki sol bek, bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak.
Genç oyuncu sol bek bölgesinin yanı sıra, sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.
Torino'nun hedefi Attila Szalai
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin ise kapıyı 20 milyon euro’dan açacağı öğrenildi.
Beşiktaş, Sörloth için Gedson taktiğini uygulayacak
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idareciler, Sörloth'un bonservisi için Gedson Fernandes taktiği uygulayacak.
Genç yıldızı Benfica’dan alırken kulübünü sonraki 6 milyon euro satıştan yüzde 50 pay maddesiyle ikna eden yöneticiler, aynı formülü Sörloth için de deneyecek.
Kartal, başarılı isim için Leipzig’e 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek.