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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Sörloth için Gedson taktiğini uygulayacak

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alexander Sörloth
Getty Images

United, Aarons için Arsenal ile çekişecek

2022-04-19T05:35:21.231Z

The Sun'a göre Manchester United, Norwich'in bek oyuncusu Max Aarons ile sözleşme imzalamak için Arsenal ile transfer yarışına girmeye hazır.

Kırmızı Şeytanlar, Carrow Road'da iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için seçeneklerini zorlayacak.

Max Aarons, Norwich, Man Utd badge
Getty composite

Fenerbahçe'nin sol bek için il adayı Pedrosa

2022-04-19T05:31:40.380Z

A Spor'a göre; Fenerbahçe İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdi.

23 yaşındaki sol bek, bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak.

Genç oyuncu sol bek bölgesinin yanı sıra, sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

Nelson Semedo Adria Pedrosa Marc Roca Barcelona Espanyol LaLiga 30032019
Getty

Torino'nun hedefi Attila Szalai

2022-04-19T05:22:17.423Z

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ise kapıyı 20 milyon euro’dan açacağı öğrenildi.

Szalai Attila
fanatik.tr

Beşiktaş, Sörloth için Gedson taktiğini uygulayacak

2022-04-19T05:19:32.854Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idareciler, Sörloth'un bonservisi için Gedson Fernandes taktiği uygulayacak.

Genç yıldızı Benfica’dan alırken kulübünü sonraki 6 milyon euro satıştan yüzde 50 pay maddesiyle ikna eden yöneticiler, aynı formülü Sörloth için de deneyecek.

Kartal, başarılı isim için Leipzig’e 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek. 

Alexander Sörloth, Real Sociedad
AA