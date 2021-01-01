CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından 7 isim ön plana çıktı

Barcelona, Rashford'ı istiyor 👇
El Nacional'ın haberine göre; Barcelona gözünü Manchester United yıldızı Marcus Rashford'a dikti ve oyuncu Old Trafford'dan ayırılabilir.
Fatih Terim'den transfer açıklaması 👇
Deneyimli teknik direktör, Ocak ayı için sıkı çalışacaklarının sinyalini verdi.
Lazio ile golsüz berabere kalıp Avrupa'da namağlup son 16 turuna yükselen Galatasaray'da ara transfer dönemi yoğun geçecek.
Fatih Terim karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye. 5 maç var ‘oraya’. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz."
“Mohamed’in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız.”
“Gedson’un durumuna bakılıyor, uğraşılıyor. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil.”
‘Son yıllarda adınız Lazio’yla anılmıştı, Lazio sizinle temasa geçti mi?’ sorusuna ise Fatih Terim, “Hayır.” yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna aday 7 isim var 👇
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile yolları ayırdı.
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin listesinde 5 yerli, 2 yabancı teknik direktör bulunuyor.
Yerlilerden; daha önce de siyah beyazlıları çalıştıran ve halen Demir Grup Sivasspor’da görev yapan Rıza Çalımbay, A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Başakşehir’den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Okan Buruk ve kulübün eski futbolcularından Mehmet Özdilek ile Tayfur Havutçu gündeme geldi.
Yabancı teknik direktör adayları içinde geçtiğimiz günlerde Norwich’teki görevine son verilen Alman Daniel Farke ilk sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, 45 yaşındaki Alman teknik adamla bir görüşme yaparak transfer şartlarını sordu.
Daniel Farke’den sonra gündeme gelen ikinci yabancı kariyerinde Shakthar Donetsk ve Roma gibi önemli kulüpler bulunan Portekizli Paulo Fonseca.