CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından 7 isim ön plana çıktı

Deneyimli teknik direktör, Ocak ayı için sıkı çalışacaklarının sinyalini verdi.

Lazio ile golsüz berabere kalıp Avrupa'da namağlup son 16 turuna yükselen Galatasaray'da ara transfer dönemi yoğun geçecek.

Fatih Terim karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye. 5 maç var ‘oraya’. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz."

“Mohamed’in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız.”

“Gedson’un durumuna bakılıyor, uğraşılıyor. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil.”

‘Son yıllarda adınız Lazio’yla anılmıştı, Lazio sizinle temasa geçti mi?’ sorusuna ise Fatih Terim, “Hayır.” yanıtını verdi.