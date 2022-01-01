Fanatik'in haberine göre; İspanya La Liga ekibi Real Madrid’deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi.

30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alacak.

Ismael’den jet hızıyla onay

Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticiler, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri yanıt aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa’nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu zaferi yaşadı.