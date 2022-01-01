Galatasaray, Mertens'i bekliyor
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, resmi teklifini Dries Mertens'e sundu.
Sezon başına 4 milyon Euro net maaş ve bonuslar, Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda devreye girecek yeni bir anlaşma.
Galatasaray, Lucas Torreira anlaşmasını tamamlamaya hazırlanırken Belçikalı yıldızdan net bir cevap bekliyor.
Beşiktaş, Isco'yu gündemine aldı
Fanatik'in haberine göre; İspanya La Liga ekibi Real Madrid’deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi.
30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alacak.
Ismael’den jet hızıyla onay
Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticiler, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri yanıt aldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa’nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu zaferi yaşadı.