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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Real Madrid'in eski yıldızı Isco'yu gündemine aldı

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isco
(C)Getty Images

Galatasaray, Mertens'i bekliyor

2022-08-06T06:30:16.518Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, resmi teklifini Dries Mertens'e sundu.

Sezon başına 4 milyon Euro net maaş ve bonuslar, Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda devreye girecek yeni bir anlaşma.

Galatasaray, Lucas Torreira anlaşmasını tamamlamaya hazırlanırken Belçikalı yıldızdan net bir cevap bekliyor.

Dries Mertens Napoli
Getty

Beşiktaş, Isco'yu gündemine aldı

2022-08-06T06:25:06.005Z

Fanatik'in haberine göre; İspanya La Liga ekibi Real Madrid’deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi.

30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alacak.

Ismael’den jet hızıyla onay

Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticiler, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri yanıt aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa’nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu zaferi yaşadı.



Isco Bale Real Madrid
Getty