CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Ligue 2'de gol krallığına koşan Rhys Healey'i istiyor

Tuchel, Kepa ile konuşacak
2022-04-20T05:52:42.299Z
Football.london'a göre Thomas Tuchel, oyuncunun geleceği için ikinci kalecisi Kepa Arrizabalaga ile görüşecek.
Kepa bu yıl nadiren ilk 11'de oynadı ve Stamford Bridge dışında olsa bile daha büyük bir rol ile ilgilendiği söyleniyor.
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Beşiktaş'ın hedefi Rhys Healey
2022-04-20T05:43:58.705Z
Fanatik'in haberine göre, yeni sezona bambaşka bir hücum hattıyla başlamayı planlayan Beşiktaş, listesine bir ismi daha ekledi.
Yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında Toulouse formasıyla Fransa Ligue 2’de gol krallığına koşan Rhys Healey’i listesine aldı.
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