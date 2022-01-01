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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Ligue 2'de gol krallığına koşan Rhys Healey'i istiyor

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Rhys Healey, Toulouse
Getty Images

Tuchel, Kepa ile konuşacak

2022-04-20T05:52:42.299Z

Football.london'a göre Thomas Tuchel, oyuncunun geleceği için ikinci kalecisi Kepa Arrizabalaga ile görüşecek.

Kepa bu yıl nadiren ilk 11'de oynadı ve Stamford Bridge dışında olsa bile daha büyük bir rol ile ilgilendiği söyleniyor.

Kepa Arrizabalaga FC Chelsea
Getty Images

Beşiktaş'ın hedefi Rhys Healey

2022-04-20T05:43:58.705Z

Fanatik'in haberine göre, yeni sezona bambaşka bir hücum hattıyla başlamayı planlayan Beşiktaş, listesine bir ismi daha ekledi.

Yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında Toulouse formasıyla Fransa Ligue 2’de gol krallığına koşan Rhys Healey’i listesine aldı.

Rhys Healey
Getty Images