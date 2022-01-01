CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Juventus'un İtalyan stoperinin peşinde

Liverpool, Nunez ile ilgileniyor

The Times'ın haberine göre Liverpool, Benfica forveti Darwin Nunez ile ilgilenmeye devam ediyor, ancak yıldızı parlayan Güney Amerikalı için fazla ödeme yapmayacak.

Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın Anfield'da ne kadar kalacağına dair belirsizzlik devam ederken, Uruguaylı oyuncu Liverpool'un radarında.