CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Juventus'un İtalyan stoperinin peşinde

Liverpool, Nunez ile ilgileniyor
The Times'ın haberine göre Liverpool, Benfica forveti Darwin Nunez ile ilgilenmeye devam ediyor, ancak yıldızı parlayan Güney Amerikalı için fazla ödeme yapmayacak.
Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın Anfield'da ne kadar kalacağına dair belirsizzlik devam ederken, Uruguaylı oyuncu Liverpool'un radarında.
Trabzonspor, Mert Müldür'ü istiyor
Sezonu şampiyonluk ile noktalayan Trabzonsp, şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadroo kurmak istiyor.
Bu doğrultuda Karadeniz ekibi, gözünü milli yyıldıza dikmiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da gündem Sanchez
Geçtiğimiz sezonu istediği şekilde geçirmeyen Galatasaray, transferde bu kez hata yapmak istemiyor.
Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberde sarı kırmızılı ekip hücum hattı için Inter'in yıldızı Alexis Sanchez ile görüşüyor.
Galatasatay'ın sözleşme teklifinin ise 2 yıllık olduğu öne sürüldü.
Pjanic, Marsilya yolcusu
Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Miralem Pjanic, gelecek sezon Fransa'da forma giyebilir.
NTV Spor'un Sport'a dayandırdığı habere göre; Bosna Hersekli yıldız, Marsilya için ciddi bir aday.
Fransız ekibi Kamara'nın yerini Pjanic ile doldurmak istiyor.
Jesus, eski öğrencisini getiriyor
Jorge Jesus ile anlaşarak büyük bir işe imza atan Fenerbahçe'de kadro kurma hazırlıkları da sürüyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisi Everton'u takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk olarak kiralama teklifinde bulundu
Öte yandan Fenerbahçe, sol bek için de Sevilla'nın İsveçli oyuncusu Ludwig Augustinsson'u gündemine aldı.
Vida'nın yerine Rugani
Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda devam eden Beşiktaş, Vida'nın yerine Daniele Rugani ismini gündemine aldı.
Juventus'ta pek fazla şans bulamayan Rugani, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Fanatik'in haberine göre bu transferde en büyük engel İtalyan savunmacının yıllık ücreti.