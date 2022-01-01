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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Juventus'un İtalyan stoperinin peşinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Rugani Juventus
Getty Images

2022-06-06T09:13:22.962Z

Liverpool, Nunez ile ilgileniyor

The Times'ın haberine göre Liverpool, Benfica forveti Darwin Nunez ile ilgilenmeye devam ediyor, ancak yıldızı parlayan Güney Amerikalı için fazla ödeme yapmayacak.

Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın Anfield'da ne kadar kalacağına dair belirsizzlik devam ederken, Uruguaylı oyuncu Liverpool'un radarında.

Darwin Nunez Benfica 2022
Getty Images

Trabzonspor, Mert Müldür'ü istiyor

2022-06-06T05:44:24.129Z

Sezonu şampiyonluk ile noktalayan Trabzonsp, şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadroo kurmak istiyor.

Bu doğrultuda Karadeniz ekibi, gözünü milli yyıldıza dikmiş durumda.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor.

Mert Müldür Sassuolo
Getty Images

Galatasaray'da gündem Sanchez

2022-06-06T05:38:09.528Z

Geçtiğimiz sezonu istediği şekilde geçirmeyen Galatasaray, transferde bu kez hata yapmak istemiyor.

Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberde sarı kırmızılı ekip hücum hattı için Inter'in yıldızı Alexis Sanchez ile görüşüyor.

Galatasatay'ın sözleşme teklifinin ise 2 yıllık olduğu öne sürüldü.

Alexis Sanchez Inter
Getty

Pjanic, Marsilya yolcusu

2022-06-06T05:34:53.737Z

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Miralem Pjanic, gelecek sezon Fransa'da forma giyebilir.

NTV Spor'un Sport'a dayandırdığı habere göre; Bosna Hersekli yıldız, Marsilya için ciddi bir aday.

Fransız ekibi Kamara'nın yerini Pjanic ile doldurmak istiyor.

Miralem Pjanic Besiktas 2022
AA

Jesus, eski öğrencisini getiriyor

2022-06-06T05:29:54.359Z

Jorge Jesus ile anlaşarak büyük bir işe imza atan Fenerbahçe'de kadro kurma hazırlıkları da sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisi Everton'u takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler ilk olarak kiralama teklifinde bulundu

Öte yandan Fenerbahçe, sol bek için de Sevilla'nın İsveçli oyuncusu Ludwig Augustinsson'u gündemine aldı.

Jorge Jesus treino Benfica 2020/2021
Getty Images

Vida'nın yerine Rugani

2022-06-06T05:27:09.783Z

Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda devam eden Beşiktaş, Vida'nın yerine Daniele Rugani ismini gündemine aldı.

Juventus'ta pek fazla şans bulamayan Rugani, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fanatik'in haberine göre bu transferde en büyük engel İtalyan savunmacının yıllık ücreti.

rugani juventus sampdoria
Getty Images