CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın hedefinde Alexander Sörloth var

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut, bu görüşlerini Löw'e de aktardı.

33 yaşındaki oyuncu, başlarında liderlik özelliği güçlü olan bir teknik direktörle zirveye oynayabileceklerini söyledi.

Löw'ü; İstanbul'a getirmek isteyen Mesut, Alman hocayla sık sık görüşüyor.