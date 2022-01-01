CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın hedefinde Alexander Sörloth var

Joachim Löw için Mesut Özil devrede
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut, bu görüşlerini Löw'e de aktardı.
33 yaşındaki oyuncu, başlarında liderlik özelliği güçlü olan bir teknik direktörle zirveye oynayabileceklerini söyledi.
Löw'ü; İstanbul'a getirmek isteyen Mesut, Alman hocayla sık sık görüşüyor.
Jonathan David transferinde Arsenal bir adım önde
Evening Standard'da yer alan habere göre; Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David yaz aylarında takımdan ayrılmak istiyor ve Arsenal ile anlaşmaya oldukça yakın.
22 yaşındaki oyuncunun, Londra ekibine maliyetinin 55 milyon euro'yu bulması bekleniyor.
Kanadalı futbolcuyu yakından takip eden Bundesliga ekiplerinin, bu maliyeti karşılayamayacağı belirtiliyor.
Beşiktaş'ın hedefinde Alexander Sörloth var
Fotomaç'ın haberine göre; Michy Batshuayi ile yollarını ayırmak niyetinde olan siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'u transfer etmek istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'e yabancı olmayan Norveçli forveti takıma dahil ederek golcü sorununu çözecek.