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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın hedefinde Alexander Sörloth var

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alexander Sörloth
Getty Images

Joachim Löw için Mesut Özil devrede

2022-03-02T05:39:54.990Z

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin gençlik projesine inandığını ve tecrübeli isimlerin de katılımıyla büyük başarılar kazanılabileceğini düşünen Mesut, bu görüşlerini Löw'e de aktardı.

33 yaşındaki oyuncu, başlarında liderlik özelliği güçlü olan bir teknik direktörle zirveye oynayabileceklerini söyledi.

Löw'ü; İstanbul'a getirmek isteyen Mesut, Alman hocayla sık sık görüşüyor.

Joachim Löw
Getty

Jonathan David transferinde Arsenal bir adım önde

2022-03-02T05:29:57.850Z

Evening Standard'da yer alan habere göre; Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David yaz aylarında takımdan ayrılmak istiyor ve Arsenal ile anlaşmaya oldukça yakın.

22 yaşındaki oyuncunun, Londra ekibine maliyetinin 55 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

Kanadalı futbolcuyu yakından takip eden Bundesliga ekiplerinin, bu maliyeti karşılayamayacağı belirtiliyor.

Jonathan David, LOSC vs OM
Getty Images

Beşiktaş'ın hedefinde Alexander Sörloth var

2022-03-02T05:24:34.071Z

Fotomaç'ın haberine göre; Michy Batshuayi ile yollarını ayırmak niyetinde olan siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'u transfer etmek istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'e yabancı olmayan Norveçli forveti takıma dahil ederek golcü sorununu çözecek.

Alexander Sörloth Erling Haaland Norway
Getty