CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın, Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için Leipzig'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye dev forvet; Dzyuba
Metaratings'de yer alan habere göre, Zenit'le sözleşmesi gelecek ay bitecek Artem Dzyuba'ya Fenerbahçe'den 3 yıllık teklif yapıldı.
Zenit'te kalması için maaşında indirime gitmesi gerektiği belirtilen 33 yaşındaki Rus golcü, gelen teklife çok sıcak bakıyor.
Artem Dzyuba, 2015'te transfer olduğu Zenit kariyerinde 248 karşılaşmaya çıktı.
Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 108 gol atarken 70 de asist katkısında bulundu.
Dzyuba'nın; kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Beşiktaş'ın Sörloth için Leipzig'e yaptığı teklif ortaya çıktı
A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, ilk teklif olarak Leipzig'e Norveçli golcünün bonservisi için 4 milyon Euro + sonraki satıştan %50 pay önerdi. Beşiktaş, ikinci seçenek olarak da Sörloth'un bonservisinin tamamı için 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Kiralık olarak Real Sociedad'da forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth'la Fenerbahçe de ilgileniyor.
Kanarya'da, teknik direktör konusu netleştikten sonra yıldız forvetin transfer durumu belli olacak. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 43 maça çıkarken 8 gol atıp 1 asist yaptı.