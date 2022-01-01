CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın, Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için Leipzig'e yaptığı teklif ortaya çıktı

A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, ilk teklif olarak Leipzig'e Norveçli golcünün bonservisi için 4 milyon Euro + sonraki satıştan %50 pay önerdi. Beşiktaş, ikinci seçenek olarak da Sörloth'un bonservisinin tamamı için 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Kiralık olarak Real Sociedad'da forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth'la Fenerbahçe de ilgileniyor.

Kanarya'da, teknik direktör konusu netleştikten sonra yıldız forvetin transfer durumu belli olacak. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 43 maça çıkarken 8 gol atıp 1 asist yaptı.