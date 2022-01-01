CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın ilk santrfor adayı Burak Yılmaz

Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonda 3-4-3 oynayacak olan Beşiktaş'ta santrfor arayışları şimdiden başladı. Michy Batshuayi ile yola büyük olasılıkla devam etmeyecek olan siyah-beyazlı takım habere göre gündemine Burak Yılmaz ve Umut Bozok'u alırken, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Alexander Sorloth ile de temaslar devam ediyor.

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