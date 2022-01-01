CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın ilk santrfor adayı Burak Yılmaz

Manchester United'ın gözü Abraham'da
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre gelecek sezona santrfor takviyessiyle girmek isteyen Manchester United, bu sezon Roma'da forma giyen İngiliz oyuncu Tammy Abraham için teklif yapmaya hazırlanıyor. Roma'ya Chelsea'den 40 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki Abraham İtalyan ekibinde çıktığı 40 maçta 23 gol atmıştı.
Olmo yuvaya doğru
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Barcelona kendi altyapısından yetişen ancak çok genç yaşta Dinamo Zagreb'e transfer olan Dani Olmo'yu yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor. Kariyerini Alman ekibi Leipzig'de sürdüren ve kontratı 2023'te bitecek olan Olmo, İspanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönebilir
Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonda 3-4-3 oynayacak olan Beşiktaş'ta santrfor arayışları şimdiden başladı. Michy Batshuayi ile yola büyük olasılıkla devam etmeyecek olan siyah-beyazlı takım habere göre gündemine Burak Yılmaz ve Umut Bozok'u alırken, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Alexander Sorloth ile de temaslar devam ediyor.