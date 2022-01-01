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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın ilk santrfor adayı Burak Yılmaz

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Burak Yilmaz Besiktas

Manchester United'ın gözü Abraham'da

2022-04-01T06:13:27.897Z

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre gelecek sezona santrfor takviyessiyle girmek isteyen Manchester United, bu sezon Roma'da forma giyen İngiliz oyuncu Tammy Abraham için teklif yapmaya hazırlanıyor. Roma'ya Chelsea'den 40 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki Abraham İtalyan ekibinde çıktığı 40 maçta 23 gol atmıştı.

Tammy Abraham, Roma 2021-22
Getty

Olmo yuvaya doğru

2022-04-01T06:11:22.786Z

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Barcelona kendi altyapısından yetişen ancak çok genç yaşta Dinamo Zagreb'e transfer olan Dani Olmo'yu yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor. Kariyerini Alman ekibi Leipzig'de sürdüren ve kontratı 2023'te bitecek olan Olmo, İspanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Dani Olmo, Spain, Barca badge
Getty/Goal

Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönebilir

2022-04-01T06:08:42.355Z

Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonda 3-4-3 oynayacak olan Beşiktaş'ta santrfor arayışları şimdiden başladı. Michy Batshuayi ile yola büyük olasılıkla devam etmeyecek olan siyah-beyazlı takım habere göre gündemine Burak Yılmaz ve Umut Bozok'u alırken, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Alexander Sorloth ile de temaslar devam ediyor.

Burak Yilmaz Besiktas 292019
AA