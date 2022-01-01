CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın hedefi Olivier Thill

Lukaku, Chelsea'ye dönmek istiyor
Gazzetta dello Sport'a göre Romelu Lukaku, bu yaz Inter'e dönmek için maaşında kesintiye açık.
28 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonu öncesinde 98 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Chelsea'ye yeniden katılmak için San Siro'dan ayrıldı, ancak o zamandan beri Thomas Tuchel yönetiminde formunu yükseltemedi.
Lukaku, şimdi Inter'e geri dönmek istiyor ve kulüple temasa geçerek onları kendisi için teklif vermeye ikna etti, ancak Inter bonservis ücretini karşılayamayabilir.
Beşiktaş, Thill'i kadrosuna katabilir
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, aradığı 10 numarayı Ukrayna'da buldu.
Kartal, Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu ofansif orta saha Olivier Thill'i gündemine aldı.
Mevcut piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Lüksemburg doğumlu oyuncunun maliyetinin çok yüksek olmaması siyah-beyazlıların bu transferde iştahını kabartıyor.