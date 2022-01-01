CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın hedefi Olivier Thill

Gazzetta dello Sport'a göre Romelu Lukaku, bu yaz Inter'e dönmek için maaşında kesintiye açık.

28 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonu öncesinde 98 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Chelsea'ye yeniden katılmak için San Siro'dan ayrıldı, ancak o zamandan beri Thomas Tuchel yönetiminde formunu yükseltemedi.

Lukaku, şimdi Inter'e geri dönmek istiyor ve kulüple temasa geçerek onları kendisi için teklif vermeye ikna etti, ancak Inter bonservis ücretini karşılayamayabilir.