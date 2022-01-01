CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu

Milan'ın gözü Gareth Bale'de
Real Madrid'de bu sezon Carlo Ancelotti'nin rotasyonuna bir türlü dahil olamayan ve kontratının sona ermesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Gareth Bale, Calciomercato'da yer alan habere göre Milan'ın radarına girdi. Gallerli yıldız takımının Dünya Kupası vizesi almasında başrolü oynamıştı.
Trabzonspor'a Yunan sol bek
Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta biraz daha yaklaşan Trabzonspor gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor.
İtalyan basınından TuttoCagliari’de yer alan habere göre bordo-mavili takım Cagliari'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Yunan sol beki Charalampos Lykogiannis ile ilgileniyor.
6 kez Yunanistan Milli Takımı’nın formasını terleten Lykogiannis, bu sezon Serie A’da 24 maça çıktı ve 1526 dakika süre aldı.
Başakşehir iki Ukraynalı stoperin peşinde
Akşam'da yer alan habere göre sezon sonunda Leo Duarte ve Epureanu ile yolları ayırmayı, Ndayishimiye'yi ise yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan Başakşehir, Ukrayna'da forma giyen iki stoper Yaroslav Rakitskiy ve Ivan Ordets için harekete geçti.
FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'da forma giyen oyunculara yönelik transfer izini Türkiye'de değerlendiren ilk takım Gerson Rodrigues ve Olivier Thill'i kadrosuna katan Eyüpspor olmuştu.
Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz sezon sonunda Bundesliga'nın yolunu tutabilir. Habere 20 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Stuttgart sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Beşiktaş'ın Fransa'dan da talipleri bulunan Rıdvan için kapıyı 10 milyon euro'dan açması bekleniyor.