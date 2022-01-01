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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Rıdvan Yılmaz
Getty

Milan'ın gözü Gareth Bale'de

2022-04-02T06:37:07.918Z

Real Madrid'de bu sezon Carlo Ancelotti'nin rotasyonuna bir türlü dahil olamayan ve kontratının sona ermesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Gareth Bale, Calciomercato'da yer alan habere göre Milan'ın radarına girdi. Gallerli yıldız takımının Dünya Kupası vizesi almasında başrolü oynamıştı.

Gareth Bale Real Madrid 2021-22
Getty Images

Trabzonspor'a Yunan sol bek

2022-04-02T06:29:44.108Z

Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta biraz daha yaklaşan Trabzonspor gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

İtalyan basınından TuttoCagliari’de yer alan habere göre bordo-mavili takım Cagliari'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Yunan sol beki Charalampos Lykogiannis ile ilgileniyor.

6 kez Yunanistan Milli Takımı’nın formasını terleten Lykogiannis, bu sezon Serie A’da 24 maça çıktı ve 1526 dakika süre aldı.

Charalampos Lykogiannis Manuel Lazzari Cagliari Lazio
Getty

Başakşehir iki Ukraynalı stoperin peşinde

2022-04-02T06:21:17.021Z

Akşam'da yer alan habere göre sezon sonunda Leo Duarte ve Epureanu ile yolları ayırmayı, Ndayishimiye'yi ise yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan Başakşehir, Ukrayna'da forma giyen iki stoper Yaroslav Rakitskiy ve Ivan Ordets için harekete geçti.

FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'da forma giyen oyunculara yönelik transfer izini Türkiye'de değerlendiren ilk takım Gerson Rodrigues ve Olivier Thill'i kadrosuna katan Eyüpspor olmuştu.

Yaroslav Rakitskiy Zenit St. Petersburg
Getty Images

Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu

2022-04-02T06:20:03.730Z

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz sezon sonunda Bundesliga'nın yolunu tutabilir. Habere 20 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Stuttgart sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Beşiktaş'ın Fransa'dan da talipleri bulunan Rıdvan için kapıyı 10 milyon euro'dan açması bekleniyor.

Ridvan Yilmaz Besiktas 04112020
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