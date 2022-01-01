CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz Avrupa yolcusu

Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta biraz daha yaklaşan Trabzonspor gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

İtalyan basınından TuttoCagliari’de yer alan habere göre bordo-mavili takım Cagliari'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Yunan sol beki Charalampos Lykogiannis ile ilgileniyor.

6 kez Yunanistan Milli Takımı’nın formasını terleten Lykogiannis, bu sezon Serie A’da 24 maça çıktı ve 1526 dakika süre aldı.