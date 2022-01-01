CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için tek şartı var

Pochettino, Kane'i Manchester United'a istiyor
PSG teknik patronu eski öğrencisiyle yeniden bir araya gelebilir.
The Telegraph'ın haberine göre; Mauricio Pochettino gelecek sezon Manchester United'ı devralması halinde Harry Kane'i kulübe transfer edecek.
PSG'nin teknik patronunun adı, güçlü bir şekilde Premier Lig ekibiyle anılıyor.
Fenerbahçe, Artem Dzyuba'yı hedefe koydu 👇
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe sezon sonunda Zenit ile yollarını ayıracak olan Dzyuba'yı renklerine bağlayacak. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki santrfor için bonservis bedeli ödemeyecek.
"Kerem'i 25 milyon euro'ya satarız" 👀
Takvim'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'da izleyen ve birçok maçının analizini yapan Luis Campos genç oyuncu için raporunda şu sözlerle bahsetti:
"Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek ancak eksikleri var. Kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eksik yönlerini artıya çevirebilirse 25 milyon euro'ya satarız."
Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için tek şartı var
Genç kaleci, siyah-beyazlılarda başarılı bir performans sergiliyor.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu astronomik bir teklif olmadığı sürece bırakmayacak. Gelecek sezon için tüm planlar Ersin ve Mert ikilisi üzerine kuruldu.