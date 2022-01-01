CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için tek şartı var

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'da izleyen ve birçok maçının analizini yapan Luis Campos genç oyuncu için raporunda şu sözlerle bahsetti:

"Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek ancak eksikleri var. Kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eksik yönlerini artıya çevirebilirse 25 milyon euro'ya satarız."