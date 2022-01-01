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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için tek şartı var

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ersin Destanoglu
Getty Images

Pochettino, Kane'i Manchester United'a istiyor

2022-02-12T07:22:23.003Z

PSG teknik patronu eski öğrencisiyle yeniden bir araya gelebilir.

The Telegraph'ın haberine göre; Mauricio Pochettino gelecek sezon Manchester United'ı devralması halinde Harry Kane'i kulübe transfer edecek.

PSG'nin teknik patronunun adı, güçlü bir şekilde Premier Lig ekibiyle anılıyor.

Mauricio Pochettino Harry Kane
Getty Images

Fenerbahçe, Artem Dzyuba'yı hedefe koydu 👇

2022-02-12T07:19:01.927Z

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe sezon sonunda Zenit ile yollarını ayıracak olan Dzyuba'yı renklerine bağlayacak. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki santrfor için bonservis bedeli ödemeyecek.

Artem Dzyuba - Zenit St Petersburg
Getty Images

"Kerem'i 25 milyon euro'ya satarız" 👀

2022-02-12T07:13:05.614Z

Takvim'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'da izleyen ve birçok maçının analizini yapan Luis Campos genç oyuncu için raporunda şu sözlerle bahsetti:

"Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek ancak eksikleri var. Kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eksik yönlerini artıya çevirebilirse 25 milyon euro'ya satarız."

Kerem Akturkoglu Galatasaray
Getty

Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için tek şartı var

2022-02-12T07:11:56.348Z

Genç kaleci, siyah-beyazlılarda başarılı bir performans sergiliyor.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu astronomik bir teklif olmadığı sürece bırakmayacak. Gelecek sezon için tüm planlar Ersin ve Mert ikilisi üzerine kuruldu.

Ersin Destanoglu. Besiktas vs Goztepe. 02.11.2022
AA