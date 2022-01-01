The Athletic'te yer alan habere göre Everton, Galatasaray'ın da gündeminde olan PSG'nin futbolcusu Idrissa Gueye'yi transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibin menajeri Frank Lampard, transfer dönemi bitmeden iki orta saha oyuncusunun kadroya katmak niyetinde ve bu sebeple, 32 yaşındaki Gueye'yi transfer etme ihtimali yükseliyor.

2019'da Everton'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Gueye'nin bu olasılığa istekli olduğu belirtiliyor.

Anlaşmanın şartları henüz kesinleşmedi, ancak oyuncu kiralık transfer yerine iki veya üç yıllık bir sözleşme isterken Everton ise Gueye ile daha kısa süreli bir anlaşma yapmak arzusunda.