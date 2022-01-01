Galatasaray'a Gueye transferinde Premier Lig'den rakip
The Athletic'te yer alan habere göre Everton, Galatasaray'ın da gündeminde olan PSG'nin futbolcusu Idrissa Gueye'yi transfer etmek istiyor.
İngiliz ekibin menajeri Frank Lampard, transfer dönemi bitmeden iki orta saha oyuncusunun kadroya katmak niyetinde ve bu sebeple, 32 yaşındaki Gueye'yi transfer etme ihtimali yükseliyor.
2019'da Everton'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Gueye'nin bu olasılığa istekli olduğu belirtiliyor.
Anlaşmanın şartları henüz kesinleşmedi, ancak oyuncu kiralık transfer yerine iki veya üç yıllık bir sözleşme isterken Everton ise Gueye ile daha kısa süreli bir anlaşma yapmak arzusunda.
Beşiktaş'ın hedefinde Pelkas var
Mynet'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, bu transfer için sarı-lacivertlilere Utku Yuvakuran + bir miktar para önerecek.
Fenerbahçe'nin, Yunan oyuncu için düşündüğü bonservis bedeli ise 4 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen, fakat Fenerbahçeli taraftarların sevdiği oyunculardan birisi olan Pelkas, çıktığı 33 maçta 5 gol katkısında bulundu.