CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş eski yıldızı Cenk Tosun yeniden Kartal oluyor

Sky Italia'ya göre, Henrikh Mkhitaryan'a geleceği hakkında Roma tarafından bir ültimatom verildi.

33 yaşındaki oyuncu bu yaz serbest kalacak, ancak Roma ona yıllık 3.5 milyon € değerinde yeni bir anlaşma teklif etti.

Roma, hafta sonuna kadar Mkhitaryan'ın en kısa sürede karar vermesini istiyor, çünkü futbolcunun adı Serie A'nın dev ekiplerinden Inter ile de anılıyor.