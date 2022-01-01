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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş eski yıldızı Cenk Tosun yeniden Kartal oluyor

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Cenk Tosun Besiktas Goal Celebration
Getty Images

PSG, Mendes için 38 milyon Euro ödedi

2022-06-03T07:31:43.709Z

Nuno Mendes, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzaladı ve adını, kulüp tarihine yazdırmak istediğini söyledi. 

19 yaşındaki oyuncu, Fransa’da geçirdiği dönemde başarılı bir performans sergilerken PSG, genç oyuncunun bonservisini Sporting Lizbon’dan aldı. 

Mendes için Portekiz ekibine toplamda 38 milyon Euro ödenecek ve genç oyuncu, 2026 yılına kadar Parc des Princes'te kalacak.

Nuno Mendes PSG 2021-22
Getty Images

Roma'dan Mkhitaryan'a ultimatom

2022-06-03T07:26:45.347Z

Sky Italia'ya göre, Henrikh Mkhitaryan'a geleceği hakkında Roma tarafından bir ültimatom verildi.

33 yaşındaki oyuncu bu yaz serbest kalacak, ancak Roma ona yıllık 3.5 milyon € değerinde yeni bir anlaşma teklif etti.

Roma, hafta sonuna kadar Mkhitaryan'ın en kısa sürede karar vermesini istiyor, çünkü futbolcunun adı Serie A'nın dev ekiplerinden Inter ile de anılıyor.

Henrikh Mkhitaryan Roma
Getty Images

Jesus ve Carvalho Fenerbahçe'de buluşuyor

2022-06-03T05:10:30.431Z

Portekiz basınından A Bola, William Carvalho'nun Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'ye sıcak baktığını yazdı.

Jorge Jesus'un da tecrübeli oyuncuyla yeniden çalışmak istediği aktarılırken Fenerbahçe, en kısa sürede oyuncu için bir transfer hamlesi yapacak.

betis real madrid laliga william carvalho
Getty

Cenk Tosun yeniden Kartal oluyor

2022-06-03T05:07:47.413Z

NTV Spor'a göre, Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk Tosun, kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.  

Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalanacak.  

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.

Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi ile 2 maçta forma giydi.

Cenk Tosun Besiktas STSL 12212014
AA