CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Emenike'nin kuzenini listeye aldı

Başkan Ali Koç'un açıklamasıyla Fenerbahçe'nin gelecek sezon Berke Özer ile yola devam etmeyeceği kesinleşti. Ali Koç, "Berke ile her iki tarafın da iyiliği için yolları ayıracağız" ifadesini kullanmıştı.

A Spor'un haberine gçöre; Altay Bayındır'la rekabet edebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe beş kişilik bir liste oluşturdu.

Listenin ilk sırasında bu yaz sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Sinan Bolat yer alıyor. Tecrübeli eldivenin Altay Bayındır ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

Gündemdeki diğer isimler Samsunspor'dan Nurullah Aslan, Rizespor forması giyen iki isim Gökhan Akkan ve Tarık Çetin ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran.