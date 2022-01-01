CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Emenike'nin kuzenini listeye aldı

Berke Özer yerine beş aday
Başkan Ali Koç'un açıklamasıyla Fenerbahçe'nin gelecek sezon Berke Özer ile yola devam etmeyeceği kesinleşti. Ali Koç, "Berke ile her iki tarafın da iyiliği için yolları ayıracağız" ifadesini kullanmıştı.
A Spor'un haberine gçöre; Altay Bayındır'la rekabet edebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe beş kişilik bir liste oluşturdu.
Listenin ilk sırasında bu yaz sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Sinan Bolat yer alıyor. Tecrübeli eldivenin Altay Bayındır ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor.
Gündemdeki diğer isimler Samsunspor'dan Nurullah Aslan, Rizespor forması giyen iki isim Gökhan Akkan ve Tarık Çetin ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran.
Valerien Ismael eski öğrencisini istiyor
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimden ilk talebi West Bromwich Albion forması giyen Daryl Dike oldu.
Barnsley'de Ismael ile birlikte çalışan 21 yaşındaki forvet, bir dönem Türkiye'de top koşturan Emmanuel Emenike'nin kuzeni.
Beşiktaş yönetimi Ocak ayında Orlando City'den West Bromwich'e transfer olan Dike'ı kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe'de gençlik aşısı sürüyor
İç transferde altı genç oyuncuyla sözleşme yenileyen sarı lacivertli ekip, ikisi Avrupa'da, biri Türkiye'de forma giyen üç genç oyuncuyu da transfer listesine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre bu isimler; Stoke City'nin 16 yaşındaki santraforu Emre Tezgel, Bielefeld forması giyen Cem Ali Doğan ve Konyaspor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ata Berk Karababa.
Barcelona, Pena için kararını verdi
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Takımın as kalecisi Marc-Andre ter Stegen'le rekabete girebilecek bir yedek isteyen Barcelona, Inaki Pena'yı gelecek sezon kadroda tutmayı planlıyor.
Galatasaray'da sekiz maça çıkan 23 yaşındaki file bekçisi, Barcelona karşısında sergilediği performansla teknik direktör Xavi'den övgü almıştı.