CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile anlaştı, teknik direktörlük koltuğuna o geliyor

Manchester United, Gavi için sırada bekliyor 👀
İspanyol genç oyuncu birçok kulübün dikkatini çekiyor.
Todofichajes'e göre; Manchester United, Barcelona'nın yıldızı Gavi ile ilgileniyor. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde Barça'nın kaldırmak istediği 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı. Bu durum Manchester United da dahil olmak üzere birçok kulübü harekete geçirdi.
Fenerbahçe, Visca'yı istiyor 👇
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Başakşehir'in yıldızı için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak.
Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek.
Yönetim, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.
Kerem Aktürkoğlu 👀 Atletico Madrid
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu, Avrupa devlerinin radarında. 🚨
Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euro'yu gözden çıkardı.
İspanyollar devre arasında Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.
Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile anlaştı
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile yol ayrımına gitti.
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in iddiasına göre; Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Bruno Pinheiro geliyor.
"Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Portekiz Ligi takımlarından Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış."