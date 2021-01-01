CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile anlaştı, teknik direktörlük koltuğuna o geliyor

İspanyol genç oyuncu birçok kulübün dikkatini çekiyor.

Todofichajes'e göre; Manchester United, Barcelona'nın yıldızı Gavi ile ilgileniyor. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde Barça'nın kaldırmak istediği 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı. Bu durum Manchester United da dahil olmak üzere birçok kulübü harekete geçirdi.