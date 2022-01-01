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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Batshuayi yerine Sörloth'a yöneldi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Real Madrid, Casemiro'yu elden çıkarmaya hazır

2022-02-13T07:11:11.459Z

El Nacional'in haberine göre; Real Madrid, PSG'nin transfer listesindeki Casemiro'yu iyi bir teklif geldiği takdirde satmayı düşünüyor.

Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadroya katmak isteyen Real Madrid, Casemiro'nun satışından elde edilecek gelir ile bütçesini arttırmayı planlıyor.

Casemiro of Real Madrid.
Real Madrid.

Lyon'dan Lacazette'e dev teklif

2022-02-13T07:08:51.245Z

ESPN'in haberine göre; sezon sonunda Arsenal'le kontratı sona erecek olan Alexander Lacazette, eski kulübüne dönmeye sıcak bakıyor.

Fransız temsilcisi, Lacazette'e yüksek bir maaş önererek oyuncuyu isteyen diğer kulüplerin önüne geçmeyi planlıyor.

Alexandre Lacazette Arsenal 2021-22
Getty Images

Liverpool, Milner ile masaya oturacak

2022-02-13T07:05:28.803Z

Jürgen Klopp, kulübün önümüzdeki haftalarda James Milner ile sözleşme yenilemek için görüşeceğini açıkladı.

Kariyerini noktalamayı düşünmeyen 36 yaşındaki Milner, 2015'ten bu yana Liverpool forması giyiyor.

James Milner of Liverpool
Getty Images

Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye gidebilir

2022-02-13T07:01:45.692Z

Zenit'in eski oyuncusu Maksim Demenko, Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır."

Artem Dzyuba - Zenit St Petersburg
Getty Images

Beşiktaş, Sörloth ile ön görüşme yaptı

2022-02-13T06:56:30.831Z

Fotomaç'ın haberine göre; Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Aleksander Sörloth için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temasa geçti.

Siyah beyazlılar Norveçli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak Sörloth'ın Türkiye'ye transferinde Trabzonspor'un öncelik hakkı bulunuyor. Beşiktaş, Sörloth'ı Trabzonspor'un istememesi durumunda kadroya katabilecek.