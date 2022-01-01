CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Batshuayi yerine Sörloth'a yöneldi

Zenit'in eski oyuncusu Maksim Demenko, Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır."