CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Batshuayi yerine Sörloth'a yöneldi

Real Madrid, Casemiro'yu elden çıkarmaya hazır
El Nacional'in haberine göre; Real Madrid, PSG'nin transfer listesindeki Casemiro'yu iyi bir teklif geldiği takdirde satmayı düşünüyor.
Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadroya katmak isteyen Real Madrid, Casemiro'nun satışından elde edilecek gelir ile bütçesini arttırmayı planlıyor.
Lyon'dan Lacazette'e dev teklif
ESPN'in haberine göre; sezon sonunda Arsenal'le kontratı sona erecek olan Alexander Lacazette, eski kulübüne dönmeye sıcak bakıyor.
Fransız temsilcisi, Lacazette'e yüksek bir maaş önererek oyuncuyu isteyen diğer kulüplerin önüne geçmeyi planlıyor.
Liverpool, Milner ile masaya oturacak
Jürgen Klopp, kulübün önümüzdeki haftalarda James Milner ile sözleşme yenilemek için görüşeceğini açıkladı.
Kariyerini noktalamayı düşünmeyen 36 yaşındaki Milner, 2015'ten bu yana Liverpool forması giyiyor.
Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye gidebilir
Zenit'in eski oyuncusu Maksim Demenko, Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu:
"Artem 33 yaşına geldi ama ben hala gençliğindeki seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe söylentileri var. Yurt dışında oynayabilir. Zenit onunla mukavele yenilemezse Rusya'da kalacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni gideceği takımda maddi bakımdan çok sağlam bir sözleşme imzalayacaktır."
Beşiktaş, Sörloth ile ön görüşme yaptı
Fotomaç'ın haberine göre; Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Aleksander Sörloth için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temasa geçti.
Siyah beyazlılar Norveçli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak Sörloth'ın Türkiye'ye transferinde Trabzonspor'un öncelik hakkı bulunuyor. Beşiktaş, Sörloth'ı Trabzonspor'un istememesi durumunda kadroya katabilecek.