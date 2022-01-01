CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka'nın peşinde

The Sun'a göre, Ralf Rangnick, menajer olarak kalırsa Paul Pogba yaz boyunca Manchester United'da olacak.

Yetenekli Fransız'ın Alman patrondan ve United'daki planından çok etkilendiği ve geleceğiyle ilgili fikrini değiştirmeye istekli olduğu anlaşılıyor.

Pogba'nın sözleşmesi bu yaz bitiyor, ancak son aylarının tadını çıkarabilirse ve Rangnick, Pogba'yla ilgili planlarına bağlı kalırsa yeniden sözleşme imzalayabilir.