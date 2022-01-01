CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka'nın peşinde

Ralf Rangnick kalırsa Pogba da kalacak
The Sun'a göre, Ralf Rangnick, menajer olarak kalırsa Paul Pogba yaz boyunca Manchester United'da olacak.
Yetenekli Fransız'ın Alman patrondan ve United'daki planından çok etkilendiği ve geleceğiyle ilgili fikrini değiştirmeye istekli olduğu anlaşılıyor.
Pogba'nın sözleşmesi bu yaz bitiyor, ancak son aylarının tadını çıkarabilirse ve Rangnick, Pogba'yla ilgili planlarına bağlı kalırsa yeniden sözleşme imzalayabilir.
Lyon, Lo Celso'yu kiraladı
L'Equipe, Lyon'un Tottenham orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.
25 yaşındaki Arjantinli, kuzey Londra'da düzenli olarak forma şansı bulamadı.
Lyon, Lo Celso'nun maaşının yarısını ödeyecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.
West Ham, iki transfer için Marsilya ile görüşüyor
90min'de yer alan habere göre West Ham, Marsilya ile Duje Caleta-Car ve Bamba Dieng'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
Caleta-Car, takımın savunmadaki sakatlık sorunlarını çözmeye yardımcı olacak. Dieng ise hücum hattında daha fazla derinlik sağlayacak.
Beşiktaş, Stefano Okaka'nın peşinde
Fanatik'in haberine göre, Salih Uçan'ı bedelsiz olarak Başakşehir'e kiralayan Beşiktaş, İstanbul kulübüyle olan pozitif ilişkilerini Stefan Okaka transferinde kullanmak istiyor.
Yönetim, Kenan Karaman'ı Başakşehir'e bonservisiyle verip artı bir miktar parayla 32 yaşındaki İtalyan golcüyü kadrosuna katmak istiyor.