CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Anderson Talisca için düğmeye bastı

Manchester United, Diaby'i istyor
Sport 1'e göre Manchester United, Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi izliyor.
Arsenal ve Newcastle da şu anda yaklaşık 60 milyon euro değerinde olan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Diaby, 2021-22 sezonunda Leverkusen formasıyla şu ana kadar 16 gol ve 9 asist kaydetti.
Simeone giderse Marcelino gelecek
Fichajes, Diego Simeone'nin ayrılması durumunda Atletico Madrid'in yeni teknik direktörünün Marcelino olacağını yazdı.
Marcelino son haftalarda Paris Saint-Germain ile de bağlantılı.
Beşiktaş, Talisca için düğmeye bastı
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Anderson Talisca transferi için somut adımlara resmen başladı.
Oyuncunun durumu yakından takip edilirken transferin gerçekleşebilmesi adına mali durum için de zemin hazırlanıyor.
Beşiktaş, sezon bitmeden Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için tüm şartları zorlayacak.