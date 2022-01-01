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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Anderson Talisca için düğmeye bastı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Anderson Talisca
Getty Images

Manchester United, Diaby'i istyor

2022-03-18T08:58:19.578Z

Sport 1'e göre Manchester United, Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi izliyor.

Arsenal ve Newcastle da şu anda yaklaşık 60 milyon euro değerinde olan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Diaby, 2021-22 sezonunda Leverkusen formasıyla şu ana kadar 16 gol ve 9 asist kaydetti.

Moussa Diaby Bayer Leverkusen 2021-22
Getty

Simeone giderse Marcelino gelecek

2022-03-18T05:56:16.995Z

Fichajes, Diego Simeone'nin ayrılması durumunda Atletico Madrid'in yeni teknik direktörünün Marcelino olacağını yazdı.

Marcelino son haftalarda Paris Saint-Germain ile de bağlantılı.

Marcelino García Toral Athletic Club
Getty

Beşiktaş, Talisca için düğmeye bastı

2022-03-18T05:54:20.639Z

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Anderson Talisca transferi için somut adımlara resmen başladı.

Oyuncunun durumu yakından takip edilirken transferin gerçekleşebilmesi adına mali durum için de zemin hazırlanıyor.

Beşiktaş, sezon bitmeden Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için tüm şartları zorlayacak.

Anderson Talisca Besiktas
İHA