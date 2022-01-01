CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Anderson Talisca için düğmeye bastı

Sport 1'e göre Manchester United, Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi izliyor.

Arsenal ve Newcastle da şu anda yaklaşık 60 milyon euro değerinde olan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Diaby, 2021-22 sezonunda Leverkusen formasıyla şu ana kadar 16 gol ve 9 asist kaydetti.