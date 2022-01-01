CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Alexander Sörloth için hazırlanıyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida için şunları söyledi:

"Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz."