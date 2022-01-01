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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Alexander Sörloth için hazırlanıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Erling Haaland, Alexander Sorloth
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Domagoj Vida, Beşiktaş'ta kalacak mı?

2022-04-11T07:59:48.886Z

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida için şunları söyledi:

"Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz."

Domagoj Vida Besiktas
DepoPhotos

Rıdvan Yılmaz yolcu

2022-04-11T06:56:32.679Z

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında Rıdvan Yılmaz için aralarında Lyon'un da bulunduğu 6 takım, temsilcilerini gönderdi.

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'dan gelen görevlileri misafir etti.

20 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro'yu bulan teklifleri yapıldı ancak Beşiktaş, Rıdvan'ın performansı ve yaşı nedeniyle bu rakamlara sıcak bakmadı.

Yaz transfer döneminde milli futbolcunun daha yüksek bedelle başka takıma transfer olması bekleniyor.

Rıdvan Yilmaz Turkey
AA

Roman Abramovich, Valencia'yı istiyor

2022-04-11T06:15:36.069Z

Rus milyarderin Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmiş ancak ardından bu dedikodular yalanlanmıştı.

Sabah'ın Mirror'a dayandırdığı habere göre; Roman Abramovich, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacak. Rus milyarder bu alışverişte İspanya ile olan iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.

Roman Abramovich 2016
Getty Images

Bayern Münih, Müller'in kariyerini kulüpte bitirmesini bekliyor

2022-04-11T06:10:10.570Z

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, sözleşmesi Haziran 2023'te sona eren Müller ile ilgili şunları söyledi:

"Müller, Bayern'in oyuncusu. Kariyerini burada, Bayern'de sonlandıracak. Buna kesinlikle inanıyorum."

Axel Witsel, Galatasaray'ın listesinde

2022-04-11T06:07:24.695Z

FotoMaç'ın haberine göre; Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray, gündemine Axel Witsel'i aldı.

Galatasaray'ın haricinde Witsel ile İtalyan devi Juventus da ilgileniyor.

Axel Witsel Borussia Dortmund 21/22
Getty

Beşiktaş, Alexander Sörloth için hazırlanıyor

2022-04-11T06:04:59.338Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş; Alexander Sörloth, Atakan Karazor ve Can Bozdoğan için resmi temaslara başlıyor.

Siyah-beyazlı yöneticiler hafta içinde Almanya’ya gidip görüşmelere start verecek.

Siyah-beyazlılar, golcü listesinde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturacak.

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: "Sörloth ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim."

Casemiro Alexander Sorloth Real Madrid Real Sociedad
Getty Images