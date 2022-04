CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Alexander Sörloth için hazırlanıyor

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, sözleşmesi Haziran 2023'te sona eren Müller ile ilgili şunları söyledi:

"Müller, Bayern'in oyuncusu. Kariyerini burada, Bayern'de sonlandıracak. Buna kesinlikle inanıyorum."

Bayern president Herbert Hainer tells @BR24sport on Thomas Müller's future: “I'm firmly convinced that Müller belongs to Bayern. I'm firmly convinced he will end his career here at Bayern”. 🔴 #FCBayern



Müller’s current deal expires in June 2023. pic.twitter.com/kWFPEsQ9kf