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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'a Kenyalı golcü

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Michael Olunga of Kenya and Al Duhail SC.
Al Duhail SC.

Barcelona'dan Lewandowski için takas önerisi

2022-04-07T05:30:54.245Z

Sport'un haberine göre; Barcelona'nın Robert Lewandowski için Bayern Münih'e sunacağı teklifte Sergino Dest de yer alacak.

Alman ekibi 21 yaşındaki sağ beki gelecek için önemli bir isim olarak görüyor. 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Lewandowski'yle Bayern yönetimi arasında gerilen ipler transferi mümkün kılabilir.

Lewandowski
Getty Images

Galatasaray'ın Pulgar hakkındaki kararı netleşti

2022-04-07T05:28:25.443Z

A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı kulüp devre arasında kiralanan Erick Pulgar'ın bonservisini almak için girişimde bulunmayacak.

Geldiğinden bu yana sadece beş maçta, toplam 164 dakika sahada kalan Şilili oyuncu, Domenec Torrent'in gözüne giremedi.

Erick Pulgar Galatasaray
AA

Beşiktaş'ta listeye Michael Olunga da eklendi

2022-04-07T05:22:47.810Z

Forvet arayışını sürdüren siyah beyazlılar, Yeni Asır'ın haberine göre Alexander Sörloth'un ardından Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga'yı da gündeme aldı.

28 yaşındaki Kenyalı forvet bu sezon Katar Yıldızlar Ligi'nde 20 maçta 22 gol attı. Al Duhail'e transfer olmadan önce Japonya'da Kashiwa Reysol formasıyla iki başarılı sezon geçiren Olunga'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.

Kenya striker Michael Olunga.
Duhail.

Bakasetas haberine yalanlama geldi

2022-04-07T05:19:30.288Z

Menajeri Dimitriadis Christos, Bakasetas hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Christos, "Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi" ifadelerini kullandı.

Bakasetas, Trabzonspor
AA

Göztepe'nin golcüsü Çin'e gitti

2022-04-07T05:16:50.506Z

İzmir ekibinin Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Çin takımlarından Shanghai Port'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

İki sezondur Göztepe forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, hem geçen sezon, hem de bu sezon Süper Lig'de 10 gol attı.

Cherif Ndiaye Balkovec Göztepe Karagümrük 12262020