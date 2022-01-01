CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'a Kenyalı golcü

Barcelona'dan Lewandowski için takas önerisi
Sport'un haberine göre; Barcelona'nın Robert Lewandowski için Bayern Münih'e sunacağı teklifte Sergino Dest de yer alacak.
Alman ekibi 21 yaşındaki sağ beki gelecek için önemli bir isim olarak görüyor. 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Lewandowski'yle Bayern yönetimi arasında gerilen ipler transferi mümkün kılabilir.
Galatasaray'ın Pulgar hakkındaki kararı netleşti
A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı kulüp devre arasında kiralanan Erick Pulgar'ın bonservisini almak için girişimde bulunmayacak.
Geldiğinden bu yana sadece beş maçta, toplam 164 dakika sahada kalan Şilili oyuncu, Domenec Torrent'in gözüne giremedi.
Beşiktaş'ta listeye Michael Olunga da eklendi
Forvet arayışını sürdüren siyah beyazlılar, Yeni Asır'ın haberine göre Alexander Sörloth'un ardından Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga'yı da gündeme aldı.
28 yaşındaki Kenyalı forvet bu sezon Katar Yıldızlar Ligi'nde 20 maçta 22 gol attı. Al Duhail'e transfer olmadan önce Japonya'da Kashiwa Reysol formasıyla iki başarılı sezon geçiren Olunga'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.
Bakasetas haberine yalanlama geldi
Menajeri Dimitriadis Christos, Bakasetas hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Christos, "Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi" ifadelerini kullandı.
Göztepe'nin golcüsü Çin'e gitti
İzmir ekibinin Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Çin takımlarından Shanghai Port'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.
Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
İki sezondur Göztepe forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, hem geçen sezon, hem de bu sezon Süper Lig'de 10 gol attı.