CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'a Kenyalı golcü

İzmir ekibinin Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Çin takımlarından Shanghai Port'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

İki sezondur Göztepe forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, hem geçen sezon, hem de bu sezon Süper Lig'de 10 gol attı.