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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bayern Münih'den Harry Kane hamlesi

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Harry Kane Tottenham Leicester 2022-23
Getty Images

Bundesliga'nın Serdar Dursun ilgisi

2022-09-20T05:39:31.680Z

Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Almanya'da Hannover 96, Greuther Fürth ve Darmstadt formaları giymiş olan Serdar Dursun'un bir sonraki transfer dönemi için görüşmelere açık olduğu iddia ediliyor.

Serdar Dursun'a Dinamo Kiev'in de talip olduğu ancak Dursun'un Ukrayna ekibini kabul etmediği iddia edilmişti.

Serdar Dursun Fenerbahce vs Slovacko 2022
AA

Mühih, Harry Kane'e gözünü kestirdi

2022-09-20T05:35:09.863Z

Sky Sports'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Bayern Münih, bir sonraki transfer dönemi için gözünü Tottenham yıldızı Harry Kane'e dikti.

Bayern Münih'in Harry Kane için 100 milyon Euro ödeyebileceği iddia edildi.

Harry Kane Tottenham 2022-23
Getty