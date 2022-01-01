CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bayern Münih'den Harry Kane hamlesi

Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Almanya'da Hannover 96, Greuther Fürth ve Darmstadt formaları giymiş olan Serdar Dursun'un bir sonraki transfer dönemi için görüşmelere açık olduğu iddia ediliyor.

Serdar Dursun'a Dinamo Kiev'in de talip olduğu ancak Dursun'un Ukrayna ekibini kabul etmediği iddia edilmişti.