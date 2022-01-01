CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Batshuayi gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim döneminde transferinin gerçekleşmesi beklenen Gedson Fernandes şu anlık askıya alındı.

Fatih Terim döneminde gözden çıkarılan Assunçao, Luyindama ve Fatih Öztürk, Torrent döneminde yeniden gözden geçirilecek.

Torrent ile birlikte Galatasaray, orta saha transferi için Ross Barkley'i belirledi. İkinci hedef ise sarı-kırmızılılar ile daha önce de sıklıkla anılan Trezeguet oldu.