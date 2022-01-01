CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Batshuayi gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor

Polonya'nın gözü Andriy Shevchenko'da 👇
Shevchenko'nun yolları Genoa ile ayrıldı.
Polonya Futbol Federasyonu, Milli takımın yeni teknik direktörü olarak Andriy Shevchenko'ya ilgi gösteriyor.
#Poland’s Football Federation have shown interest for Andriy #Shevchenko as new coach of the National Team. Opened talks. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2022
Domenec Torrent'in transfer hedefleri 👇
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim döneminde transferinin gerçekleşmesi beklenen Gedson Fernandes şu anlık askıya alındı.
Fatih Terim döneminde gözden çıkarılan Assunçao, Luyindama ve Fatih Öztürk, Torrent döneminde yeniden gözden geçirilecek.
Torrent ile birlikte Galatasaray, orta saha transferi için Ross Barkley'i belirledi. İkinci hedef ise sarı-kırmızılılar ile daha önce de sıklıkla anılan Trezeguet oldu.
Yusuf Yazıcı yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti 👇
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar Rus kulübünde kiralık olarak forma giyecek.
Yusuf Yazıcı yeni takımı için Moskova'da sağlık kontrolünden geçti.
24 yaşındaki yıldızın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Kulüpten açıklamaları bekleyin." ifadelerini kullandı.
Anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma maddesi olduğu belirtiliyor.
Josef de Souza ile bir sezon daha 👇
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero, bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti.
Josef, siyah-beyazlılar'dan 1.6 milyon euro alacak.
Batshuayi gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor 👇
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Batshuayi sezon sonunda Chelsea'ye dönecek.
Kontratı sezon sonunda sona eren Cyle Larin ise yeni sözleşme tekliflerini kabul etmedi.
Bir golcü transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar rotasını Stefano Okaka'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar oyuncuyu kadroya katmak istiyor ancak belirleyici nokta Başakşehir'in tutumu olacak.