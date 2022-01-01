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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Batshuayi gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Michy Batshuayi Besiktas 2021-22
Getty Images

Polonya'nın gözü Andriy Shevchenko'da 👇

2022-01-16T07:01:25.758Z

Shevchenko'nun yolları Genoa ile ayrıldı.

Polonya Futbol Federasyonu, Milli takımın yeni teknik direktörü olarak Andriy Shevchenko'ya ilgi gösteriyor.

Domenec Torrent'in transfer hedefleri 👇

2022-01-16T06:56:35.040Z

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim döneminde transferinin gerçekleşmesi beklenen Gedson Fernandes şu anlık askıya alındı.

Fatih Terim döneminde gözden çıkarılan Assunçao, Luyindama ve Fatih Öztürk, Torrent döneminde yeniden gözden geçirilecek.

Torrent ile birlikte Galatasaray, orta saha transferi için Ross Barkley'i belirledi. İkinci hedef ise sarı-kırmızılılar ile daha önce de sıklıkla anılan Trezeguet oldu.

Yusuf Yazıcı yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti 👇

2022-01-16T06:54:52.072Z

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar Rus kulübünde kiralık olarak forma giyecek.

Yusuf Yazıcı yeni takımı için Moskova'da sağlık kontrolünden geçti.

24 yaşındaki yıldızın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Kulüpten açıklamaları bekleyin." ifadelerini kullandı.

Anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma maddesi olduğu belirtiliyor.

Yusuf Yazici Lille Goal Celebration
Getty Images

Josef de Souza ile bir sezon daha 👇

2022-01-16T06:54:07.008Z

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero, bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti.

Josef, siyah-beyazlılar'dan 1.6 milyon euro alacak.

Josef de Souza Besiktas 2021
AA

Batshuayi gidiyor Süper Lig'in yıldızı geliyor 👇

2022-01-16T06:41:40.164Z

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Batshuayi sezon sonunda Chelsea'ye dönecek.

Kontratı sezon sonunda sona eren Cyle Larin ise yeni sözleşme tekliflerini kabul etmedi.

Bir golcü transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar rotasını Stefano Okaka'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar oyuncuyu kadroya katmak istiyor ancak belirleyici nokta Başakşehir'in tutumu olacak.

Stefano Okaka Basaksehir vs Besiktas 10152021
AA