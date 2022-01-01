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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona ile Frenkie de Jong anlaşmaya vardı

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Frenkie de Jong Barcelona 2022-23
Getty Images

Marek Hamsik, teknik direktör olmak istiyor

2022-09-24T07:53:36.595Z

Fanatik'in haberine göre; Slovakya basınına açıklamalarda bulunan Marek Hamsik şunları söyledi: "Geleceğe baktığımda muhtemelen teknik direktör olacağım. Futboldan uzak kalamam. Futbolculuk kariyerim boyunca antrenörlük konusunda bilgiler edindim."

"Ancak şu aşamada öncelikli olarak futbol kariyerime odaklanmaya devam edeceğim."

Marek Hamsik Napoli Genk 2019
Getty Images

Valencia, Fabri ile ilgileniyor

2022-09-24T07:17:49.390Z

Milliyet'in Superdeporte'ye dayandırdığı habere göre; Valencia, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi isityor. La Liga ekibinin bir diğer alternatifi ise Javi Jimenez. İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.

Fabri Besiktas
AA

Serdar Dursun'a Schalke 04 talip oldu

2022-09-24T07:13:18.319Z

Fanatik'in haberine göre; Bundesliga ekibi, yaz transfer döneminde Serdar Dursun için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı. Ancak bu kez Schalke ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin golcüsü için sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

Serdar Dursun Fenerbahce vs Slovacko 2022
AA

Barcelona ile Frenkie de Jong anlaşmaya vardı

2022-09-24T07:09:12.302Z

Frenki de Jong'un geleceği, Chelsea ve Manchester United iddialarının ortasında yaz transfer dönemi boyunca belirsizliğini korudu. Ancak Hollandalı, Barça'da kalma konusundaki ısrarını sürdürdü.

Marca'nın haberine göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, Que t'hi jugues adlı programda De Jong ile anlaştıklarını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bazı düzenlemeler yapılacak ve ekonomik durum göz önüne alındığında maaş indirimi hazırlanıyor.

Frenkie de Jong Barcelona Cadiz 2022-23
Getty Images