CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona ile Frenkie de Jong anlaşmaya vardı

Marek Hamsik, teknik direktör olmak istiyor
Fanatik'in haberine göre; Slovakya basınına açıklamalarda bulunan Marek Hamsik şunları söyledi: "Geleceğe baktığımda muhtemelen teknik direktör olacağım. Futboldan uzak kalamam. Futbolculuk kariyerim boyunca antrenörlük konusunda bilgiler edindim."
"Ancak şu aşamada öncelikli olarak futbol kariyerime odaklanmaya devam edeceğim."
Valencia, Fabri ile ilgileniyor
Milliyet'in Superdeporte'ye dayandırdığı habere göre; Valencia, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi isityor. La Liga ekibinin bir diğer alternatifi ise Javi Jimenez. İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.
Ümit Karan: Arda Güler'in süre almaması Jesus'un egosu yüzünden
Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Arda Güler'e süre vermediği için Jorge Jesus'u eleştirdi.
Serdar Dursun'a Schalke 04 talip oldu
Fanatik'in haberine göre; Bundesliga ekibi, yaz transfer döneminde Serdar Dursun için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı. Ancak bu kez Schalke ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin golcüsü için sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.
Barcelona ile Frenkie de Jong anlaşmaya vardı
Frenki de Jong'un geleceği, Chelsea ve Manchester United iddialarının ortasında yaz transfer dönemi boyunca belirsizliğini korudu. Ancak Hollandalı, Barça'da kalma konusundaki ısrarını sürdürdü.
Marca'nın haberine göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, Que t'hi jugues adlı programda De Jong ile anlaştıklarını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bazı düzenlemeler yapılacak ve ekonomik durum göz önüne alındığında maaş indirimi hazırlanıyor.