CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona ile Frenkie de Jong anlaşmaya vardı

Frenki de Jong'un geleceği, Chelsea ve Manchester United iddialarının ortasında yaz transfer dönemi boyunca belirsizliğini korudu. Ancak Hollandalı, Barça'da kalma konusundaki ısrarını sürdürdü.

Marca'nın haberine göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, Que t'hi jugues adlı programda De Jong ile anlaştıklarını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bazı düzenlemeler yapılacak ve ekonomik durum göz önüne alındığında maaş indirimi hazırlanıyor.