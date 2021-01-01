CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'de Mauricio Pochettino'ya olan inanç kayboldu

De Telegraaf'a göre Ajax, Steven Bergwijn için ocak ayında Tottenham'a transfer teklifinde bulunacak.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig'de 62 maçta sadece dört gol attı ve yeni Spurs menajeri Antonio Conte yönetiminde çok az oynadı.
Şampiyonlar Ligi grubundan tüm maçlarını kazanarak çıkan Ajax, Bergwijn'a Hollanda'ya geri dönüş ve daha fazla forma giyme şansı vermeyi teklif ediyor.
PSG'de Mauricio Pochettino'ya olan inanç kayboldu
Todofichajes, Maurcio Pochettino'nun Manchester United ile isminin anılması nedeniyle PSG soyunma odasının Arjantinli hocaya olan inancını kaybettiğini bildirdi.
Pochettino'nun Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından Old Trafford'a taşınmaya hevesli olduğuna inanılıyordu, ancak hiçbir hamle gerçekleşmedi ve onun yerine geçici menajer olarak Ralf Rangnick göreve getirildi.
PSG, Pochettino'nun kulüpten ayrılacağından o kadar emindi ki onun yerine Zinedine Zidane ile temasa geçmişti, ancak onun kalma kararı şimdi kıdemli oyuncular arasında gerginliğe neden oldu.
Barcelona, Edinson Cavani'yi istiyor
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani için Ocak ayında bir hamle yapmak istiyor.
United ile sözleşmesi 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı santrfor da Barça'dan ayrılmaya sıcak bakabilir.