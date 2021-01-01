CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'de Mauricio Pochettino'ya olan inanç kayboldu

Todofichajes, Maurcio Pochettino'nun Manchester United ile isminin anılması nedeniyle PSG soyunma odasının Arjantinli hocaya olan inancını kaybettiğini bildirdi.

Pochettino'nun Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından Old Trafford'a taşınmaya hevesli olduğuna inanılıyordu, ancak hiçbir hamle gerçekleşmedi ve onun yerine geçici menajer olarak Ralf Rangnick göreve getirildi.

PSG, Pochettino'nun kulüpten ayrılacağından o kadar emindi ki onun yerine Zinedine Zidane ile temasa geçmişti, ancak onun kalma kararı şimdi kıdemli oyuncular arasında gerginliğe neden oldu.