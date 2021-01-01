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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'de Mauricio Pochettino'ya olan inanç kayboldu

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Mauricio Pochettino PSG
Getty

2021-12-08T10:34:14.533Z

De Telegraaf'a göre Ajax, Steven Bergwijn için ocak ayında Tottenham'a transfer teklifinde bulunacak.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig'de 62 maçta sadece dört gol attı ve yeni Spurs menajeri Antonio Conte yönetiminde çok az oynadı.

Şampiyonlar Ligi grubundan tüm maçlarını kazanarak çıkan Ajax, Bergwijn'a Hollanda'ya geri dönüş ve daha fazla forma giyme şansı vermeyi teklif ediyor.

PSG'de Mauricio Pochettino'ya olan inanç kayboldu

2021-12-08T06:27:15.274Z

Todofichajes, Maurcio Pochettino'nun Manchester United ile isminin anılması nedeniyle PSG soyunma odasının Arjantinli hocaya olan inancını kaybettiğini bildirdi.

Pochettino'nun Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından Old Trafford'a taşınmaya hevesli olduğuna inanılıyordu, ancak hiçbir hamle gerçekleşmedi ve onun yerine geçici menajer olarak Ralf Rangnick göreve getirildi.

PSG, Pochettino'nun kulüpten ayrılacağından o kadar emindi ki onun yerine Zinedine Zidane ile temasa geçmişti, ancak onun kalma kararı şimdi kıdemli oyuncular arasında gerginliğe neden oldu.

Mauricio Pochettino PSG Paris Saint-Germain
Getty Images

Barcelona, Edinson Cavani'yi istiyor

2021-12-08T06:09:08.702Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani için Ocak ayında bir hamle yapmak istiyor.

United ile sözleşmesi 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı santrfor da Barça'dan ayrılmaya sıcak bakabilir.

Edinson Cavani Man Utd 2021-22
Getty Images