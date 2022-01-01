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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a dönebilir

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Bafetimbi Gomis - hilal 16-10-2021
al hilal twitter

Arsenal, Vlahovic'in alternatifini Real Madrid'de buldu

2022-01-25T06:44:10.524Z

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, ocak ayı transfer dönemi kapanmadan önce Real Madrid'den Luka Jovic'i kiralamak için bir teklifte bulunacak.

İlk hedefi Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic olan Premier Lig devi, eğer golcü oyuncuyu kadrosuna katamazsa Jovic için bir girişim yapacak.

Jovic'in Real Madrid ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Luka Jovic Real Madrid
Real Madrid

Andreas Christensen, Bayern Münih yolcusu

2022-01-25T05:48:35.617Z

GOAL, Chelsea'nin defans oyuncusu Andreas Christensen'in bu yaz Bayern Münih'te Niklas Süle'nin yerine geçmek için aday olduğunu öğrendi.

Süle, sözleşmesini uzatma teklifini reddetti ve sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılacak gibi görünüyor. Christensen de henüz Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamadı.

Andreas Christensen Chelsea 29092021
Getty

Gomis'in menajerinden Galatasaray'a açık kapı

2022-01-25T05:37:57.303Z

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Fanatik'e konuşan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikâyeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak'' dedi.

Gomis'in Al-Hilal ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.



bafetimbi gomis - al hilal
al hilal twitter