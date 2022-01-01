CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a dönebilir

Arsenal, Vlahovic'in alternatifini Real Madrid'de buldu
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, ocak ayı transfer dönemi kapanmadan önce Real Madrid'den Luka Jovic'i kiralamak için bir teklifte bulunacak.
İlk hedefi Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic olan Premier Lig devi, eğer golcü oyuncuyu kadrosuna katamazsa Jovic için bir girişim yapacak.
Jovic'in Real Madrid ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Andreas Christensen, Bayern Münih yolcusu
GOAL, Chelsea'nin defans oyuncusu Andreas Christensen'in bu yaz Bayern Münih'te Niklas Süle'nin yerine geçmek için aday olduğunu öğrendi.
Süle, sözleşmesini uzatma teklifini reddetti ve sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılacak gibi görünüyor. Christensen de henüz Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamadı.
Gomis'in menajerinden Galatasaray'a açık kapı
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Fanatik'e konuşan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikâyeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak'' dedi.
Gomis'in Al-Hilal ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.