CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a dönebilir

GOAL, Chelsea'nin defans oyuncusu Andreas Christensen'in bu yaz Bayern Münih'te Niklas Süle'nin yerine geçmek için aday olduğunu öğrendi.

Süle, sözleşmesini uzatma teklifini reddetti ve sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılacak gibi görünüyor. Christensen de henüz Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamadı.