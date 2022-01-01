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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın devleri Min-Jae için 23 Milyon euro ödemeye hazır

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Min Jae Kim Fenerbahce

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini buldu

2022-06-26T06:27:45.630Z

Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan sol bek Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini Alanya'da buldu.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için harekete geçti. Akdeniz ekibi bu transfer için 2.5 milyon euro+Salih Uçan'ı istiyor.

Tayfur Bingol Alanyaspor
twitter/@Alanyaspor

Ozan Tufan, İngiltere yolcusu

2022-06-26T06:25:37.023Z

Fenerbahçe, piyango buldu

2022-06-26T06:23:31.726Z

Fenerbahçe'nin gözde stoperi Güney Koreli Kim Min-Jae'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 23 milyon euro isterken Marsilya ve Napoli bu bedeli ödemeye hazır.

Kim Min Jae Haji Wright Fenerbahce Antalyaspor