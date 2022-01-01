CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın devleri Min-Jae için 23 Milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan sol bek Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini Alanya'da buldu.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için harekete geçti. Akdeniz ekibi bu transfer için 2.5 milyon euro+Salih Uçan'ı istiyor.