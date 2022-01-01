CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın devleri Min-Jae için 23 Milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini buldu
Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan sol bek Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini Alanya'da buldu.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için harekete geçti. Akdeniz ekibi bu transfer için 2.5 milyon euro+Salih Uçan'ı istiyor.
Ozan Tufan, İngiltere yolcusu
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 25, 2022
Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/6T7biJevlf
Fenerbahçe, piyango buldu
Fenerbahçe'nin gözde stoperi Güney Koreli Kim Min-Jae'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 23 milyon euro isterken Marsilya ve Napoli bu bedeli ödemeye hazır.